  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Zmaji z zmago v Tivoliju z enim korakom že v končnici

    Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano in so že uvrščeni v končnico lige ICE. Fantastično je igral Jan Drozg, ki je zadel kar trikrat.
    Hokejisti Olimpije so v domačem Tivoliju igrali vrhunsko. FOTO: Domen Jančič/HK Olimpija
    Galerija
    Hokejisti Olimpije so v domačem Tivoliju igrali vrhunsko. FOTO: Domen Jančič/HK Olimpija
    M. Ru., STA
    30. 1. 2026 | 22:00
    2:02
    A+A-

    Hokejisti Olimpije v končnici rednega dela razširjenega avstrijskega prvenstva nadaljujejo uspešno serijo. V domačem Tivoliju so zmaji dobili derbi z drugouvrščenim Salzburgom in ujeli četrtouvrščeni Bolzano. Obe ekipi sta praktično že v končnici, točke pa so že pomembne za razvrstitev in s tem morebitno prednost domačega ledu na tekmah na izpadanje.

    image_alt
    Olimpija že pred vrati končnice

    V zelenem dresu je tokrat zablestel Jan Drozg, ki v letu 2026 še ni dosegel gola, tokrat pa zadel za 1:0 in 3:1 in 4:1, ter bil podajalec pri drugem golu Olimpije, ki ga je dosegel Nicolai Meyer.

    Tekma se je začela s premočjo Olimpije, ki jo je v peti minuti nagradil dobro postavljeni Drozg. Ljubljančani so imeli več od igre, pretres pa doživeli v uvodu 16. minute, ko je moral z ledu vratar Lukaš Horak, ki se je v eni od parad poškodoval.

    Boljši so bili tudi od favoriziranega Bolzana. FOTO: Domen Jančič/HK Olimpija
    Boljši so bili tudi od favoriziranega Bolzana. FOTO: Domen Jančič/HK Olimpija

    A Luka Kolin je dobro zamenjal Horaka in predvsem v drugem delu, ko je bil Salzburg tudi po zaslugi izključitev v domači ekipi nevarnejši, je Olimpija obdržala vodstvo. Izenačenje po golu Devanteja Stephensa v 30. minuti je zdržalo štiri minute in pol, preden sta vnovič nastopila Drozg in Meyer, podajalec pri dveh zadetkih.

    V zadnjem delu sta tekmo odločila Drozg in Nik Simšič, ki sta z goloma v razmaku 96 sekund potopila upe gostov na preobrat. Počitka za slovenske prvake ne bo. Že v soboto jih čaka zahtevno gostovanje v Beljaku, ki se krčevito bori za vstop v končnico.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Olimpija že pred vrati končnice

    Ljubljanski hokejisti pred 2500 gledalci v Tivoliju brez težav preskočili oviro s skrajnega avstrijskega zahoda.
    27. 1. 2026 | 21:53
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Zmaji na ledu ubranili domačo trdnjavo

    Hokejisti Olimpije nadaljujejo dobre predstave v Tivoliju, zanesljivo so premagali Linz. Zdaj premor v ICEHL zaradi finalne serije DP proti Jesenicam.
    11. 1. 2026 | 19:08
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Brezzobi zmaji klonili v Tivoliju

    V derbiju ICEHL ljubljanski hokejisti niso dosegli gola in morali priznati premoč ekipi iz Gradca. V ponedeljek priložnost za popravni izpit s Ferencvarosem.
    Delo 3. 1. 2026 | 21:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    HK Olimpijaliga ICEBolzano

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Liga ICE

    Zmaji z zmago v Tivoliju z enim korakom že v končnici

    Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano in so že uvrščeni v končnico lige ICE. Fantastično je igral Jan Drozg, ki je zadel kar trikrat.
    30. 1. 2026 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Filmski svet

    Umrla je mama iz filma Sam doma

    Legendarna igralka, katere nepozabne vloge in edinstven humor bodo navdihovali gledalce še generacije.
    30. 1. 2026 | 20:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Filmski svet

    Umrla je mama iz filma Sam doma

    Legendarna igralka, katere nepozabne vloge in edinstven humor bodo navdihovali gledalce še generacije.
    30. 1. 2026 | 20:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo