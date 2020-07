Znan naslednji izzivalec neporaženega šampiona Nurmagomedova

Ljubljana – Konec je ugibanja o tem, kdaj in s kom se bo naslednjič spoprijel Habib Nurmagomedov. Neporaženi ruski šampion dagestanskega rodu bo 29. zaporedno profesionalno zmago v mešanih borilnih športih lovil na prireditvi UFC 255, ki bo na sporedu 24. oktobra (prizorišče še ni znano).



Nurmagomedov, ki ima v svoji statistiki 28 zmag (18 jih je dosegel s prekinitvijo), bo naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji (do 70 kg), branil proti Američanu Justinu Gaethjeju (22 zmag, 20 s prekinitvijo, 2 poraza). »Vrhunec«, kakor se glasi njegov vzdevek, si je pravico do obračuna z »orlom« iz Mahačkale izbojeval maja letos, ko je s tehničnim nokavtom prisilil k vdaji rojaka Tonyja Fergusona, ki je bil prvotno predviden za Nurmagomedovega tekmeca.



Novico o tem, da bo poskušal Habibov izjemen niz zmag kot naslednji prekiniti Gaethje, je sporočil Dana White, predsednik združenja Ultimate Fighting Championship (UFC). Kot je še dodal, bo dal Nurmagomedovu dovolj časa za žalovanje po nedavni smrti njegovega očeta in trenerja Abdulmanapa Nurmagomedova.