Znana novo prizorišče in termin šampionskega dvoboja Eme Kozin

Ljubljana – Potem ko so bili nemški prireditelji zaradi pandemije novega koronavirusa pred kratkim še drugič po aprilu prisiljeni odpovedati dvoboj Eme Kozin z Urugvajko Chris Namus za naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različici WBC, ki bi moral biti pojutrišnjem v Donauwörthu, se je menedžer slovenske boksarske šampionke Mirko Skoko nemudoma podal v lov za nadomestnim prizoriščem in terminom. In že po nekaj telefonskih klicih je bil tudi uspešen.



Skoko se je namreč medtem že dogovoril z organizatorji v Warendorfu pri Münstru, ki pripravljajo boksarski spektakel čez slaba dva meseca (24. oktobra). Na njem naj bi se potem Kozinova, ki v profesionalnem ringu še ni okusila grenkobe poraza (v statistiki ima 19 zmag, 10 z nokavtom in 1 neodločen izid), za zaprtimi vrati vendarle udarila z izkušeno Južnoameričanko, ki bo 3. oktobra praznovala 33. rojstni dan. Chris Namus je imela doslej trideset poklicnih dvobojev, od katerih je 25 odločila v svojo korist (8 z nokavtom).



»V tretje gre rado,« ostaja optimističen Emin trener Rudolf Pavlin, ki se nadeja, da bo po dveh odpovedanih prireditvah v tretjem poskusu vendarle prišlo do že težko pričakovanega obračuna med slovensko »princesko« in urugvajskim »morilskim bonbonom«. Ema Kozin sicer ta čas na neuradni svetovni jakostni lestvici v srednji kategoriji zaseda četrto mesto, Chris Namus pa je v supervelterski peta.