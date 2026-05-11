Znani lovec iz televizijskega kviza hitro postal plen

V Münchnu se je začelo 27. evropsko prvenstvo v tekvondoju olimpijskega združenja WT, na katerem se je od slovenskih reprezentantov občinstvu prvi predstavil Ivan Trajkovič. Na žalost se mu nastop v areni BMW ni izšel po željah.

Naš najizkušenejši tekvondoist, ki se lahko med drugim pohvali z dvema kolajnama s prvenstev stare celine (srebrno v Manchestru 2012 in bronasto v Kazanu 2018), je moral v prvem krogu kategorije nad 87 kilogramov z 0:2 priznati premoč visokoraslemu Poljaku Zbigniewu Jablonskemu.

Za Trajkoviča, ki je širši javnosti znan tudi kot lovec v televizijskem kvizu Na lovu, je bil to že deveti nastop na evropskih prvenstvih. Med dvobojem z Jablonskim ga je ovirala tudi poškodba hrbta, ki jo je staknil na zaključnih pripravah v Beogradu.

Od slovenskih borcev bodo do četrtka v Münchnu nastopili še Nika Rudolf (do 73 kg), Aljaž Miklavčič (do 54 kg), Domen Molj (do 58 kg), Ožbolt Molj (do 63 kg) in Patrik Divkovič (do 87 kg), evropski podprvak iz Krakova 2023.