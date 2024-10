Znova italijansko zmagoslavje na Barkovljanki

Italijanska jadrnica Arca je na 56. Barkovljanki, največji jadralski regati s skupinskim štartom na svetu, ubranila lansko zmago. Na drugem mestu je v Tržaškem zalivu, kjer je v jesenskem soncu in v šibkem vetru nastopilo kar 1757 posadk, skozi cilj prijadrala prav tako italijanska posadka Prosecco doc Shockwave 3 s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino.

Arca SGR je prijadrala prek ciljne črte pred Velikim trgom v Trstu po uri in 28 minutah in zmagala v absolutni konkurenci. Kosmina je Prosecco v nekoliko močnejšem vetru od napovedi, na štartu je bilo pet vozlov, popeljal do drugega mesta.

Največje jadralske regate s skupinskim štartom na svetu se je v Tržaškem zalivu udeležilo kar 1757 posadk. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Tretja je bila še ena italijanska jadrnica (Fiamme Gialle) s Paolom Cianom, tudi četrta jadrnica je bila italijanska. Na Woodpecker Generaliju je bila krmarka posadki zamejska Slovenka Jana Germani. Članica slovenskega tržaškega kluba Sirena je bila peta na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu.