FOTO:Znova mu je uspelo – pri štiridesetih letih!

Ljubljana – Nizozemski športni zvezdnik, ki je 17. maja praznoval že 40. rojstni dan, še ni izgubil upanja, da bi se še enkrat boril za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici UFC. Na zadnjem spektaklu omenjenega združenja v mešanih borilnih športih (MMA) v Las Vegasu je ponoči naredil nov korak k uresničitvi svoje velike želje.»Uničevalec«, kakor ga tudi kličejo, je vnovič upravičil svoj vzdevek, potem ko je s tehničnim nokavtom v peti rundi prisilil k vdaji Brazilcain mu zadal drugi poraz (v statistiki pa ima tudi 15 zmag in 1 neodločen izid). Overeem, ki je bil pred leti tudi gost spektakla WFC v Ljubljani, se je veselil svojega drugega zaporednega predčasnega uspeha, skupno pa je bila to že njegova 47. zmaga v MMA (42. z nokavtom), osemnajstkrat pa je kletko zapustil s sklonjeno glavo.»Bil sem odlično pripravljen – tako telesno kot tudi taktično. In spet mi je uspelo – pri štiridesetih letih!« ni skrival navdušenja Overeem, ki na lestvici izzivalcev svetovnega prvaka, Američana hrvaškega rodu, proti kateremu je sicer že izgubil leta 2016, drži peto mesto. »Obožujem borbe, ki so že dolgih 23 let moja velika strast,« je še dejal nizozemski veteran, ki še ne razmišlja o tem, da bi svoje rokavice obesil na klin.