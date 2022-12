Žoga je kralj, ob njem strumno koraka snežna kraljica

V novem športnem tednu bomo doživeli konec svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju. Se je pa po drugi strani športna zima šele prav začela in ogrela, smučalo se bo, skakalo, teklo, tudi s puško, deskalo ... Prav vsi, tudi športniki, pa gremo proti novemu letu 2023.

V ponedeljek, 12. decembra, se bo končalo tudi 20. kolo prve slovenske nogometne lige, Mura bo v Fazaneriji ob 17.30 pričakala Domžale. S tem se bo sklenil tudi »jesenski« del tekmovanja v elitnem domačem tekmovanju, nadaljevalo se bo 11. februarja 2023. Po odstopu Romana Dobnikarja bodo na sedežu Atletske zveze Slovenije z začetkom ob 17.30 nadomestne volitve za predsednika AZS.

Najboljši v Sloveniji

V torek, (ne)srečnega 13. decembra, bodo na prireditvi z začetkom ob 17.30 razglasili najboljše slovenske športnice, športnice in ekipe za leto 2022 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Kdo bo 13. srečnejši v prvem polfinalu nogometnega SP? Ob 20. uri se bosta namreč udarila Argentina in Hrvaška. V Melbournu se bo začelo svetovno prvenstvo v plavanju v kratkih bazenih, v noči na torek bo Luka Dončić z Dallasom v ligi NBA (2.30) igral proti Oklahoma Cityju.

Amar Alibegović in Cedevita Olimpija bosta lovila novo zmago v evropskem pokalu. FOTO: Cedevita Olimpija

Olimpija po novo zmago

Francija brani svetovni nogometni naslov, v sredo, 14. decembra, se bo ob 20. uri udarila v drugem polfinalu mundiala v Katarju z Marokom. V košarkarskem evropskem pokalu se bo Cedevita Olimpija ob 20. uri v Stožicah soočila z Brescio. V odbojkarski ligi prvakov bo ACH Volley gostoval ob 20. uri v Nemčiji pri klubu Powervolleys Düren. V noči na sredo Los Angeles Kings najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja ob uri po polnoči gostuje pri Buffalu.

Celje na Poljskem

Seveda ne gre brez nogometa, v četrtek, 15. decembra, bo ob 9.30 v Luksemburgu na sodišču EU generalni evropski pravobranilec predstavil svoje mnenje v tožbi superlige proti Uefi in Fifi. V rokometni ligi prvakov Celje Pivovarna Laško (18.45) gostuje na Poljskem pri Kielcah. V noči na četrtek v ligi NBA Chicago (Goran Dragić) igra ob 1.30 z New Yorkom, Dončić z Dallasom proti Clevelandu ob 3. uri, hkrati Denver Vlatka Čančarja proti Washingtonu. Zima? Moški smuk ob 12. uri bo v Val Gardeni, paralelni veleslalom v deskanju (13.15) v Carezzi, šprint za biatlonce (14.10) v Annecyju.

Dan OKS

Petek, 16. decembra, prinaša ne dan D, temveč dan OKS. V Ljubljani, z začetkom ob 12. uri, bo volilna seja skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije, na kateri bodo izvolili novega predsednika. V noči na petek ob 1. uri Kopitarjev LA Kings gostuje pri hokejistih Bostona. Ženski smuk (10.30) bo v St. Moritzu, ob 11.45 moški superveleslalom v Val Gardeni, šprint za biatlonke (14.15) v Annecyju.

Na štadionu v Lusailu bo v nedeljo padla odločitev, kdo bo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju postal prvak. FOTO: Paul Childs/Reuters

Zima veje

Konec tedna s soboto, 17. decembrom, kot prvo prinaša tekmo za tretje mesto ob 16. uri na nogometnem mundialu. Cedevita Olimpija v ligi ABA ob 17. uri gostuje v Podgorici pri SC Derbyju. Od košarke je v noči na soboto še liga NBA; ob 2. uri Chicago (Dragić) proti New Yorku, ob 2.30 Dallas (Dončić) proti Portlandu in ob 4. uri Denver (Čančar) na gostovanju pri Los Angeles Lakers. SIJ Acroni Jesenice v hokejski alpski ligi ob 19.30 gredo v gostujoči dvoboj z Bregenzerwaldom. Krim Mercator v rokometni ligi prvakinj gostuje ob 18. uri pri Brestu. Ženski smuk (10.30) je v St. Moritzu, moški ob 11.45 v Val Gardeni. Skakalci se bodo od 16. ure naprej merili v Engelbergu, v Davosu (13.15) bo šprint za smučarje tekače in tekačice. Biatlonski program v Annecyju je zasledovanje za moške ob 12.10 in za ženske ob 14.15. Deskarji imajo paralelni veleslalom v večernem terminu ob 18. uri v Cortini d'Ampezzo.

Vrhunec v Katarju

Nedelja, 18. decembra. Finale svetovnega nogometnega prvenstva ob 16. uri v Katarju! V noči na nedeljo Dončića z Dallasom ob 2. uri čaka soočenje s Clevelandom. Kopitar ob 4.30 s Kralji igra proti hokejistom San Joseja. SŽ Olimpija v ligi ICEHL že ob 13. uri gostuje v Innsbrucku. V Alti Badii (10. in 13.30) bo moški veleslalom, ženski superveleslalom bo ob 11.30 v St. Moritzu. Skakalci (12.30) imajo tekmo v Engelbergu, biatlonci skupinski štart (12.10), biatlonke ob 14.15, v Davosu se bo teklo (10.45, moški, in 13.15, ženske) na 20 km prosto.