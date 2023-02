Žrtve ruske agresije ostro nad hinavca Thomasa Bacha

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je za novinarje medijskega koncerna Funke predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasa Bacha označil za hinavca. »Ta hinavščina je prav pomilovanja vredna,« je Kulebo navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Kritike letijo na račun predsednika Moka, ker je v zadnjih tednih začel odpirati vrata ruskim in beloruskim športnikom za nastop na velikih tekmovanjih, posledično pa bi bila to lahko tudi priprava za nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto.

»Država, ki sproži agresijo, ki jo je obsodila velika večina v Združenih narodih, je izgubila pravico do udeležbe na OI. To velja tudi za vse športnike te države,« je dejal Kuleba.

Ukrajinski zunanji minister je v zvezi s tem še enkrat poudaril možnost, da bi Ukrajina bojkotirala igre v Parizu, če bi tam lahko nastopili ruski in beloruski športniki. »To je ena od možnosti. Če bi v Pariz prišli ruski in beloruski športniki namesto ukrajinskih, bi bilo to v nasprotju z vsemi športnimi, političnimi in moralnimi standardi.«

Mok trenutno išče, kako ruske in beloruske športnike vrniti na mednarodna tekmovanja, s katerih je večina izključena že leto dni. Ena od zamisli Moka je, da nastopijo brez državnih simbolov, da morajo potrditi spoštovanje pravil Moka in da dejavno ne podpirajo ruske agresije v Ukrajini.

»To je popolnoma nesprejemljivo, Večina ruskih športnikov, ki je na zadnjih igrah osvajala odličja, zastopa klube pod okriljem ruske armade,« je še opozoril Kuleba.

Kuleba ima s svojimi idejami doma močno podporo. Nekdanji boksarski svetovni prvak Vladimir Kličko je prizadevanja Moka za vrnitev ruskih in beloruskih športnikov označil za izdajo olimpijske ideje.

Kot pravi Kličko, je tudi on za bojkot iger z ruskimi in beloruskimi športniki ter upa, da bi se mu pridružilo čim več držav.