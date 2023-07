Zrušena in razbita rekord in trofeja iz porcelana

V nadaljevanju preberite:

Kakšna je razlika med formulo 1 in motociklizmom, denimo njegovim elitnim razredom motoGP? Seveda resda že v tem, da eni dirkajo na dveh, drugi na štirih kolesih, a še v marsičem drugem. To dokazuje Nizozemec Max Verstappen, na VN Madžarske si je pridirkal sedmo zaporedno zmago v letošnji sezoni, 44. v karieri, njegova ekipa Red Bull je z dvanajsto zaporedno zmago postavila nov rekord za moštva v F1. Doslej si je dosežek z 11 zmagami delila z McLarnom, ki mu je takšen niz uspel pred 35 leti – z Ayrtonom Senno in Alainom Prostom! Kaj je še tako posebnega pri Letečem Holandcu? Preberite v članku.