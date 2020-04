Zaslužil bo tri milijone evrov, doniral bo 1,5 milijona €

Ljubljana - Bolgarski boksar Kubrat Pulev, nekdanji evropski prvak, je namenil 1,5 milijona evrov za boj proti novemu koronavirusu za bolnišnice, zdravstveno osebje in opremo. Osemintridesetletnik z vzdevkom kobra je bil dvakrat evropski prvak v težki kategoriji med letoma 2012 in 2016.



Omenjena vsota je polovica zneska, ki ga bo dobil za dvoboj za svetovnega prvaka po verzijah IBO, IBF, WBO in WBA z Britancem Anthonyjem Joshuo, ki bi moral biti prvotno 20. junija v Londonu, a so ga zaradi pandemije prestavili na 25. julij, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Pulev je pred tem že boksal za svetovnega prvaka v težki kategoriji, novembra 2015 ga je v Hamburgu v peti rundi nokavtiral ukrajinska legenda Vladimir Kličko.