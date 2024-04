Žvegelj in Kostanjškova v petek za finale olimpijskih kvalifikacij

V Szegedu na Madžarskem so veslači začeli kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Oba slovenska skifa, Isak Žvegelj in Nina Kostanjšek, bosta v petek lovila nedeljski finale. Žvegelj se je skozi repešaž prebil v polfinale, Kostanjškovo čaka repešaž.

Žvegelj je v jutranjem nastopu v svoji kvalifikacijski skupini zasedel tretje mesto. Po pričakovanju je bil najhitrejši favorizirani Srb Nikolaj Pimenov. Žvegelj pa se je za drugo mesto, ki je še neposredno vodilo v polfinale, spopadel z Moldavcem Chirillom Visotchi-Sestacovom.

Moldavec je močno potegnil v uvodu, a ga je blejski veslač v zadnjem delu ujel, v finišu pa je bil spet močnejši tekmec, ki si bo do polfinala lahko privoščil daljši premor.

Žvegelj je moral nato v popoldanski repasaž, kjer je vodil od štarta do cilja in v zaključku za dosežek 6:57,36 ni potreboval niti pravega finiša, da je odpravil tekmeca iz Portugalske in Švedske, ki sta se prav tako prebila med 12 najboljših čolnov.

Izolanka Nina Kostanjšek je imela zaradi manjšega števila čolnov celo priložnost za neposredno uvrstitev v finale, kamor sta vodili prvi mesti, a je tudi ona pristala na tretjem. Zmagala je Rusinja Tatjana Klimovič. Kostanjškova je bila na polovici tekme še druga, v nadaljevanju pa jo je prehitela Poljakinja Wiktoria Kalinowska.

Sočasno z olimpijskimi kvalifikacijami v Szegedu poteka tudi evropsko prvenstvo. V skifu je v predtekmovanju nastopil Matej Filip Pfeifer, ki je v svoji predtekmovalni skupini zasedel peto mesto in ga v petek prav tako čaka repešaž.