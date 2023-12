Sarajevska Zver grozi: Fabjana bom poslal nazaj v Slovenijo!

Vrhunski slovenski kikboksar Miran Fabjan, ki se v zadnjih letih dokazuje v mešanih borilnih športih (MMA), se bo nocoj v glavnem dvoboju večera na prireditvi FNC 14 v Sarajevu postavil po robu domačemu težkokategorniku Tomislavu Spahoviću. Borca obljubljata pravi spektakel, da si v kletki ne bosta prizanesla, sta dala vedeti že na novinarski konferenci.

Ko so Spahovića (8 zmag, 6 porazov), ki se na borišče vrača po dolgih osmih letih, vprašali, ali mu tako dolg premor ne bo povzročal težav, je zanikal. »Nobenih problemov ne bo. Počutim se dobro in ne bom imel nikakršnih težav. Celovit borec sem,« je povedal 33-letni borec iz BiH, nakar je zavladala prava zmešnjava. V besedo mu je vskočil Fabjan (2 zmagi, 2 poraza), rekoč: »Takoj se mi boš vrgel v noge, na koncu pa boš zaspal kot mali otrok!«

Spahović je ob tem pribil: »Jaz bom tisti, ki bo vodil igro. On mi je smešen, poslal ga bom nazaj v Slovenijo!« Izkušeni borec iz Branika pri Novi Gorici je zatem primerjal kikboks z MMA: »Ni pretirane razlike, kajti udarec v glavo je udarec v glavo. Kdor ga lahko prenese, je borec. Seveda ga Tomo ne zdrži ...« je pripomnil Fabjan, nakar mu je »Zver«, kakor se glasi domačega matadorja, zabrusil: »Tebe so uspavali, mene ne!«

Medsebojne žaljivke so se še nadaljevale, slovenski »Rocky« pa je še dejal: »Rekel si, da me boš po dvoboju peljal na zrezek. Rade volje! Jaz bom to lahko jedel, ti boš lahko zgolj pire!«