Zverev in Andrejeva na OP Francije z uspehom kariere (FOTO)

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Po 13 letih profesionalne kariere in treh grenkih porazih v finalnih obračunih turnirjev za grand slam je Alexander Zverev dočakal uspeh kariere. Nasledil je Borisa Beckerja, ki pa nikoli ni osvojil Rolanda Garrosa. Tokrat je bil trikratni zmagovalec Wimbledona strokovni komentator za nemški Eurosport. Že pred začetkom finala je bil prepričan, da bo po 30 letih in pol dobil naslednika na seznamu zmagovalcev turnirjev velike četverice. Zdaj ga nihče več ne bo smel imenovati za najboljšega tenisača v zgodovini, ki ni nikoli osvojil turnirja za grand slam. FOTO: Julien De Rosa/Afp