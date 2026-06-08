  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Zverev in Andrejeva na OP Francije z uspehom kariere (FOTO)

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Po 13 letih profesionalne kariere in treh grenkih porazih v finalnih obračunih turnirjev za grand slam je Alexander Zverev dočakal uspeh kariere. Nasledil je Borisa Beckerja, ki pa nikoli ni osvojil Rolanda Garrosa. Tokrat je bil trikratni zmagovalec Wimbledona strokovni komentator za nemški Eurosport. Že pred začetkom finala je bil prepričan, da bo po 30 letih in pol dobil naslednika na seznamu zmagovalcev turnirjev velike četverice. Zdaj ga nihče več ne bo smel imenovati za najboljšega tenisača v zgodovini, ki ni nikoli osvojil turnirja za grand slam. FOTO: Julien De Rosa/Afp
Galerija
Po 13 letih profesionalne kariere in treh grenkih porazih v finalnih obračunih turnirjev za grand slam je Alexander Zverev dočakal uspeh kariere. Nasledil je Borisa Beckerja, ki pa nikoli ni osvojil Rolanda Garrosa. Tokrat je bil trikratni zmagovalec Wimbledona strokovni komentator za nemški Eurosport. Že pred začetkom finala je bil prepričan, da bo po 30 letih in pol dobil naslednika na seznamu zmagovalcev turnirjev velike četverice. Zdaj ga nihče več ne bo smel imenovati za najboljšega tenisača v zgodovini, ki ni nikoli osvojil turnirja za grand slam. FOTO: Julien De Rosa/Afp
Dejan Mijović
8. 6. 2026 | 13:55
8. 6. 2026 | 14:00
0:38
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Izbor najzanimivejših utrinkov iz sveta športa, ki so po svetu nastali v preteklem tednu. 

PSG osvojil LP, Vingegaard kralj Gira, Finci svetovni prvaki (FOTO)

Nogometašice Barce osvojile Ligo Prvakinj (FOTO)

Premium
Novice  |  Slovenija
Javni sektor

Šircelj: Treba bo razmisliti, kako nadaljevati plačno reformo

Javni sektor: Vrstijo se opozorila, da bo reforma stala bistveno več od predvidenega. Nova vlada napoveduje vzpostavitev več ločenih plačnih sistemov.
Barbara Hočevar 7. 6. 2026 | 20:06
Preberite več
Premium
Nedelo
Pismo iz Bruslja

Janša 4.0 na evropskem odru

Glede na izkušnje iz prejšnjih mandatov bo premier Janez Janša v evropskih razpravah bolj aktiven od Roberta Goloba, tudi s kontroverznimi nastopi.
Peter Žerjavič 7. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Postal dedek

Han: To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi

Pred kratkim je postal dedek vnukinji Mili, ki živi v Dolu pri Hrastniku. Ker jo pogosto videva, pravi, da si zanjo z veseljem vzame čas.
7. 6. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Prva pomoč

Življenja visijo na nitki, helikopterjev pa ni

V Posočju dva primera prepočasne aktivacije. Življenjsko ogroženi otrok moral čakati zdravnika, šele nato je priletel helikopter.
Tina Horvat 8. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Loviti signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

športni utrinki tednafotogalerijašportizbor tedna

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Trumpove države Amerike

S tožbo nad pretep v Beli hiši

Krvavo praznovanje obletnice ZDA ali predsednikovega rojstnega dne?
8. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Pevec, igralec, spolni predator?

Francoskega pevca in igralca Patricka Bruela vedno več žensk bremeni spolnega nasilja, odpovedal je večino svoje prihajajoče turneje.
8. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Ujete tisočinke:

Zverev in Andrejeva na OP Francije z uspehom kariere (FOTO)

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Dejan Mijović 8. 6. 2026 | 13:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
OP Francije

Morda najslabši vseh časov, a zdaj je Zverev del zgodovine

Teniški svet je pozdravil zmago Alexandra Zvereva na turnirjih za grand slam. Postal je prvi Nemec po Borisu Beckerju pred 30 leti z naslovom prvaka.
Nejc Grilc 8. 6. 2026 | 13:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Ujete tisočinke:

Zverev in Andrejeva na OP Francije z uspehom kariere (FOTO)

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Dejan Mijović 8. 6. 2026 | 13:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
OP Francije

Morda najslabši vseh časov, a zdaj je Zverev del zgodovine

Teniški svet je pozdravil zmago Alexandra Zvereva na turnirjih za grand slam. Postal je prvi Nemec po Borisu Beckerju pred 30 leti z naslovom prvaka.
Nejc Grilc 8. 6. 2026 | 13:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več
VideoWall
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo