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Drugo

Zverev po pariškem podvigu napada še New York: Sam sebi sem lagal

Nemškemu teniškemu zvezdniku se odpira pot do druge lovorike na turnirjih za grand slam.
Po zmagi je Alexander Zverev takole pozdravil gledalce. FOTO: Geoff Burke/Reuters
Galerija
Po zmagi je Alexander Zverev takole pozdravil gledalce. FOTO: Geoff Burke/Reuters
Miha Šimnovec
6. 9. 2026 | 08:30
6. 9. 2026 | 09:41
5:27
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Nemški teniški zvezdnik Alexander Zverev je na odprtem prvenstvu ZDA storil nov korak proti svojei drugi lovoriki za grand slam. Drugi nosilec je v tretjem krogu v treh nizih s 6:4, 7:6 (2) in 6:2 odpravil Čilenca Alejandra Tabila ter se uvrstil v osmino finala. Ob tem se mu je nekoliko razbremenila tudi pot do morebitnega finala.

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Od parketa do ringa, od tragedije do prestola

Zverev je v New Yorku že drugič v karieri med 16 najboljšimi, podobno kot na letošnjem Roland Garrosu pa se mu zdi, da se razmere počasi postavljajo v njegovo korist. Iz njegove polovice žreba je že izpadel Američan Taylor Fritz, ki je bil zanj v preteklosti precej neugoden tekmec, izpadel pa je tudi Italijan Flavio Cobolli, njegov tekmec iz letošnjega finala v Roland-Garrosu.

Nemški as, ki je 7. junija v Parizu osvojil svojro prvo lovoriko na turnirjih velike četverice, se zaveda, da se mu ponuja velika priložnost. Toda iz izkušnje s pariškega turnirja se je tudi marsikaj naučil. »Moja raven gre v pravo smer in vesel sem, da sem tokratni dvoboj končal v treh nizih. Lahko igram bolje, vendar sem za zdaj vesel, da napredujem. To je bila boljša predstava, kot sta bili uvodni dve. Prvi in tretji niz sta bila povsem drugačna od mojih iz preteklih dni,« je dejal 29-letni Hamburžan.

V osmini finala ga čaka Italijan Luciano Darderi, 22. nosilec turnirja v New Yorku. Tekmeca sta se doslej pomerila dvakrat, obakrat na pesku, izkupiček pa je izenačen. Zverev bo v dvoboju, ki bo na sporedu v ponedeljek, kljub temu izrazit favorit.

Alexander Zverev napreduje iz dvoboja v dvoboj. FOTO Julian Finney/AFP
Alexander Zverev napreduje iz dvoboja v dvoboj. FOTO Julian Finney/AFP

Pariška izkušnja ostaja v spominu

Zverev se dobro spominja, kako se je počutil v Parizu, ko se je začel žreb rapletati po njegovem okusu. Carlos Alcaraz je bil poškodovan in na turnirju ni nastopil, Jannik Sinner pa je izpadel, zato je nemški zvezdnik nenadoma ostal od zadnjih glavnih favoritov.

Takrat je – kot so zapisali v enem od nemških časnikov – vztrajno ponavljal, da razmišlja le o naslednjem dvoboju. Pozneje je priznal, da ni bilo povsem tako. »Sam sebi sem lagal,« je priznal po pariškem zmagoslavju. »Govoril sem si, da gledam dvoboj za dvobojem in da lahko nadzorujem samo stvari, ki jih lahko nadzorujem. Toda dejstvo, da je Sinner izpadel in da Alcaraza zaradi poškodbe ni bilo, me je spravilo v živčnost. Eno noč sploh nisem spal. Naenkrat sem vedel, da sem od treh velikih favoritov zadnji, ki je še ostal v žrebu.«

V New Yorku je položaj nekoliko drugačen. Alcaraz je tokrat na turnirju in je v spodnji polovici žreba, zato se lahko z Zverevom sreča šele v finalu. Španski as je eden glavnih kandidatov za lovoriko, ob njem pa sta v njegovem delu žreba še Danil Medvedjev in Ben Shelton.

»Alcaraz je z vsakim dvobojem boljši, jaz pa še nisem pokazal svojega najboljšega tenisa. Napredujem, kar je najpomembnejše. Toda osredotočen moram ostati nase,« je poudaril Zverev.

Alejandro Tabilo (na fotografiji) ni imel pravega protiorožja za Alexandra Zvereva. FOTO: Julian Finney/AFP
Alejandro Tabilo (na fotografiji) ni imel pravega protiorožja za Alexandra Zvereva. FOTO: Julian Finney/AFP

Tokrat brez nepotrebne drame

Dvoboj s Tabilom je sicer ponudil nekaj trenutkov, ki so Zvereva spomnili na njegove stare težave. Prvi niz je dobil precej bolj gladko, kot kaže rezultat 6:4, v drugem pa je dvakrat zapravil prednost brejka in se znašel v težavah. V podaljšani igri je vendarle ohranil zbranost in povišal na 2:0 v nizih. »Malo sem izgubil zbranost, kar je bilo neprijetno,« je pojasnil.

V tretjem nizu je bilo Čilenčevega odpora hitro konec. Zverev je dvoboj mirno pripeljal do konca in po dveh urah in 25 minutah izkoristil drugo zaključno žogico. Dvoboj se je končal ob 1.09 po lokalnem času, kar mu glede na njegov bioritem povsem ustreza.

»Vedno si želim igrati zvečer. Pred šesto uro zjutraj skoraj ne grem spat. Takšen je moj ritem in čez dan si res ne želim igrati,« je še dodal.

Zverev je bil pred šestimi leti v New Yorku že zelo blizu lovoriki. Leta 2020 je v finalu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu zapravil vodstvo z 2:0 v nizih in ostal brez prvega grand slama. Zdaj je ta lov končan. Po pariškem naslovu ima priložnost, da v New Yorku osvoji še drugega.

Ribakina proti Naomi Osaka

Kazahstanska igralka Jelena Ribakina se je drugič prebila v osmino finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Druga nosilka je bila s 7:6 in 6:3 boljša od Ukrajinke Julije Starodubceve. Njena naslednja tekmica bo Japonka Naomi Osaka. Napredovali sta tudi Američanka Coco Gauff in Poljakinja Iga Šwiatek.

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Delov poslovni center

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