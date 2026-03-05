  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Zvezdniki na kolenih, po srhljivki v Tivoliju se veseli ACH

Odbojkarji ACH Volley so po petih nizih izenačene odbojke s 3:2 premagali Fenerbahče in v Turčijo odhajajo z rahlo prednostjo.
Tonček Štern je bil učinkovit v napadu, v obrambi pa naredil nekaj napak. Foto Aleš Oblak
Galerija
Tonček Štern je bil učinkovit v napadu, v obrambi pa naredil nekaj napak. Foto Aleš Oblak
Nejc Grilc
5. 3. 2026 | 22:30
5. 3. 2026 | 22:40
2:19
A+A-

Težko je bilo pričakovati, da bo četrtfinalni dvoboj pokala CEV med ACH Volleyjem in Fenerbahčejem odločen že danes, na povratno tekmo pa z minimalno prednostjo odhajajo Ljubljančani. V Tivoliju so izvlekli zmago s 3:2, ki je bila zaslužena, lahko bi bila še višja, če se ne bi razigral Adis Lagumdžija.

image_alt
Tonček, Tine in soigralci čakajo prvega zvezdnika svetovne odbojke

Prvi niz je bil povsem v znamenju domačinov, ki so izkoristili hladne roke Turkov in njihove številne napake. V drugem je bila slika zasukana, ACH je kot na vseh tekmah v tej sezoni lige prvakov premočno zanihal v igri in predvsem zaradi lastnih napak izgubil možnost, da povede z 2:0.

Tretji niz je bil znova v domeni Ljubljančanov, nato pa je sledil zelo izenačen četrti, v katerem se je razigral turški korektor Adis Lagumdžija. V BiH rojeni odbojkar je sam držal stik z ACH-jem in na koncu izsilil peti niz, kjer je zahteva sodniškega pregleda že v prvi točki nakazala, da bo šlo tudi za dvoboj živcev.

ACH prihodnji četrtek čaka vroč dvoboj v Istanbulu pred polnimi tribunami. Foto ACH Volley
ACH prihodnji četrtek čaka vroč dvoboj v Istanbulu pred polnimi tribunami. Foto ACH Volley

Ti so bili na koncu za las na strani Ljubljančanov, ki so na razliko dobili dvoboj in zmagali s 16:14. Odločilno točko je z zahtevanim sodniškim izzivom v korist domačih obrnil Tine Urnaut, zadnjo žogo na tekmi pa je Lagumdžija poslal v avt. Najbolj učinkovit posameznik na tekmi je bil Tonček Štern s kar 35 točkami, pri Turkih jih je Lagumdžija zbral 19 – enako kot tokrat izvrstni Alen Pajenk, ki je odigral tekmo sezone.

Povratna tekma bo v Istanbulu čez teden dni, ACH bo branil minimalno prednost enega niza in bo tudi pred vročo turško publiko moral pokazati vsaj tako kakovostno, verjetno pa še boljšo odbojko kot danes, če se želi prebiti v polfinale pokala CEV.

ACH Volley – Fenerbahče 3:2 (17, -21, 16, -23, 14)
Štern 35, Pajenk 19; Lagumdžija 19.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Drugo
Četrtfinale pokala CEV

Tonček, Tine in soigralci čakajo prvega zvezdnika svetovne odbojke

ACH Volley danes (20) v Tivoliju gosti Fenerbahče na prvi četrtfinalni tekmi odbojkarskega pokala CEV. Pri Turkih tudi Earvin N'Gapeth.
Nejc Grilc 5. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Slovenija mora obdržati sloves v zimskem športu

Pred zadnjim koncem tedna na OI smo se v Cortini d'Ampezzo pogovarjali z Blažem Perkom, vodjo slovenske reprezentance.
Siniša Uroševič 19. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga prvakov

ACH Volley izpolnil nalogo, v Tivoliju bo še gostovala vrhunska odbojka

Odbojkarji ACH Volleyja so v Franciji izgubili z 2:3 proti Toursu in z osvojeno točko osvojili tretje mesto v skupini. Nadaljujejo v pokalu CEV.
18. 2. 2026 | 22:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

ACH Volley namučil Trentino, a ostal brez točk

Slovenski prvaki so na svoji peti tekmi v najbolj imenitnem celinskem tekmovanju doživeli četrti poraz.
12. 2. 2026 | 22:18
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Trump želi biti vključen v izbiro novega iranskega voditelja

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 3. 2026 | 06:31
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Evakuacija z Bližnjega vzhoda

Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

»Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vračanje s kriznih žarišč

Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ljubljana

Moški na Fužinah umrl pod streli policistov

»Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški naj bi policistom grozil z nožem.
5. 3. 2026 | 17:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Huma Kotor Bay

Sodobni ritem Sredozemlja

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

odbojkapokal CEVEarvin NgapethTine UrnautACH VolleyFenerbahče

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nekdanji avstrijski as: Nika si zasluži prav vsak presežnik

Prevčeva s prepričljivo zmago v Lahtiju skočila do tretjega zaporednega velikega kristalnega globusa. Vesel tudi glavni trener slovenske vrste Jurij Tepeš.
Miha Šimnovec 5. 3. 2026 | 22:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Pokal CEV

Zvezdniki na kolenih, po srhljivki v Tivoliju se veseli ACH

Odbojkarji ACH Volley so po petih nizih izenačene odbojke s 3:2 premagali Fenerbahče in v Turčijo odhajajo z rahlo prednostjo.
Nejc Grilc 5. 3. 2026 | 22:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Razmere na cesti

Primorsko avtocesto ponovno odprli

Avtocesto so zvečer zaprli zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori. Nastal je zastoj.
5. 3. 2026 | 21:38
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Odpornost

Iranska kriza ogroža prehransko varnost Slovenije

Država bo letos vnovič izvedla vajo odpornost, s katero bo preverila kritične sisteme.
Nejc Gole 5. 3. 2026 | 20:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Aleš Čeh

Legendarni reprezentant: Premorem dovolj znanja in energije za pravi izziv

Aleš Čeh je eden najvidnejših članov slovenske nogometne reprezentance, ki je igrala na EP 2000 in SP 2002. Z njim smo se pogovarjali v podkastu VAR.
Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 5. 3. 2026 | 19:55
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Razmere na cesti

Primorsko avtocesto ponovno odprli

Avtocesto so zvečer zaprli zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori. Nastal je zastoj.
5. 3. 2026 | 21:38
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Odpornost

Iranska kriza ogroža prehransko varnost Slovenije

Država bo letos vnovič izvedla vajo odpornost, s katero bo preverila kritične sisteme.
Nejc Gole 5. 3. 2026 | 20:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Aleš Čeh

Legendarni reprezentant: Premorem dovolj znanja in energije za pravi izziv

Aleš Čeh je eden najvidnejših članov slovenske nogometne reprezentance, ki je igrala na EP 2000 in SP 2002. Z njim smo se pogovarjali v podkastu VAR.
Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 5. 3. 2026 | 19:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
93 let inovacij in vizije

Novi Sad kot regionalno agrarno središče

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Občina Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji.
Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Vrnjačka Banja: kraj, kamor se vedno znova vračate

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Mesto prihodnosti in najuspešnejša greenfield naložba v regiji

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
KRAGUJEVAC

Tam, kjer zgodovina dobi ritem sodobne Šumadije

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Jagodina – vodilna destinacija srbskega turizma

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
Promo Delo 1. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Novi Sad

Novi Sad: Tam, kjer ima življenje najlepši ritem

Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Sophie's Beauty Line

Luksuz brez kompromisov

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 20:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo