Zvezdniki na kolenih, po srhljivki v Tivoliju se veseli ACH

Težko je bilo pričakovati, da bo četrtfinalni dvoboj pokala CEV med ACH Volleyjem in Fenerbahčejem odločen že danes, na povratno tekmo pa z minimalno prednostjo odhajajo Ljubljančani. V Tivoliju so izvlekli zmago s 3:2, ki je bila zaslužena, lahko bi bila še višja, če se ne bi razigral Adis Lagumdžija.

Prvi niz je bil povsem v znamenju domačinov, ki so izkoristili hladne roke Turkov in njihove številne napake. V drugem je bila slika zasukana, ACH je kot na vseh tekmah v tej sezoni lige prvakov premočno zanihal v igri in predvsem zaradi lastnih napak izgubil možnost, da povede z 2:0.

Tretji niz je bil znova v domeni Ljubljančanov, nato pa je sledil zelo izenačen četrti, v katerem se je razigral turški korektor Adis Lagumdžija. V BiH rojeni odbojkar je sam držal stik z ACH-jem in na koncu izsilil peti niz, kjer je zahteva sodniškega pregleda že v prvi točki nakazala, da bo šlo tudi za dvoboj živcev.

ACH prihodnji četrtek čaka vroč dvoboj v Istanbulu pred polnimi tribunami. Foto ACH Volley

Ti so bili na koncu za las na strani Ljubljančanov, ki so na razliko dobili dvoboj in zmagali s 16:14. Odločilno točko je z zahtevanim sodniškim izzivom v korist domačih obrnil Tine Urnaut, zadnjo žogo na tekmi pa je Lagumdžija poslal v avt. Najbolj učinkovit posameznik na tekmi je bil Tonček Štern s kar 35 točkami, pri Turkih jih je Lagumdžija zbral 19 – enako kot tokrat izvrstni Alen Pajenk, ki je odigral tekmo sezone.

Povratna tekma bo v Istanbulu čez teden dni, ACH bo branil minimalno prednost enega niza in bo tudi pred vročo turško publiko moral pokazati vsaj tako kakovostno, verjetno pa še boljšo odbojko kot danes, če se želi prebiti v polfinale pokala CEV.

ACH Volley – Fenerbahče 3:2 (17, -21, 16, -23, 14)

Štern 35, Pajenk 19; Lagumdžija 19.