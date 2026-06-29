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Zvezdniki Reala, Barcelone ali PSG v Stožicah so privilegij

Slovenska izbrana vrsta koraka proti zaključnemu turnirju lige narodov, zadnja postaja Beograd. Organizacijsko turnir v Stožicah znova uspešen.
Mlada postava, ki ji bosta v prihodnjem desetletju poveljevala Rok Možič in Nik Mujanović, na trenutke že igra sijajno odbojko. Foto VNL
Galerija
Mlada postava, ki ji bosta v prihodnjem desetletju poveljevala Rok Možič in Nik Mujanović, na trenutke že igra sijajno odbojko. Foto VNL
Nejc Grilc
29. 6. 2026 | 10:35
29. 6. 2026 | 10:40
4:51
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Odločevalci v mednarodni odbojki v minulih dneh v Stožicah niso skrivali zadovoljstva nad turnirjem, ki je v brezhibni organizaciji slovenske odbojkarske zveze ponudil pet dni vrhunske odbojke, lepo zapolnjene tribune in domači uspeh, ki bo gledalce v osrednjo areno zagotovo pritegnil tudi v prihodnje. Zmaga proti Italiji bi bila pika na i, a so svetovni prvaki izkoristili nihanja v slovenski igri. »Premalo konstantni smo, nisem zadovoljen, tekmo z Italijani bi lahko dobili. Naša igra je vsako tekmo boljša in na tem moramo graditi,« je Jan Kozamernik po nedeljskem porazu (1:3) potegnil črto pod drugi turnir lige narodov v tem poletju.

»Še vedno iščemo našo udarno postavo, to bo naloga za naslednjih 14 dni,« je zaključil Kozamernik, Možič pa soigralcem že poslal opozorilo pred turnirjem v Beogradu: »Igrali bomo proti štirim zelo kakovostnim ekipam, morda ne tiste najvišje ravni, a bo turnir zelo izenačen.« V srbski prestolnici izbrano vrsto po vrsti čakajo Nemčija, Iran, Turčija in Srbija, na svetovni lestvici vse reprezentance, ki petouvrščenim Slovencem gledajo v hrbet. V ligi narodov so s šestimi zmagami na osmih tekmah še mesto višje, a spodrsljaji v Beogradu ne pridejo v poštev: če bi se redni del lige narodov končal danes, za Brazilijo niti pet zmag ne bi bilo dovolj za mesto med osmerico, ki se bo za kolajne borila na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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