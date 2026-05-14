Zvezdniku formule 1 ukradli avtomobil, nato se je vmešal celo FBI

Med nedavno veliko nagrado formule 1 v Miamiju je finski as Valtteri Bottas doživel neprijetno izkušnjo.
Finski zvezdnik Valtteri Bottas je v Miamiju doživel neprijetno izkušnjo. FOTO: Marco Bello/Reuters
Miha Šimnovec
14. 5. 2026 | 22:32
2:17
A+A-

Finski dirkač Valtteri Bottas je med nedavno veliko nagrado formule 1 v Miamiju doživel neprijetno izkušnjo. Zdajšnji član Cadillaca ter nekdanji zvezdnik moštev Mercedes in Alfa Romeo je razkril, da so mu med bivanjem na Floridi ukradli avtomobil, primer pa je postal tako resen, da se je vanj vključil celo ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.

Rossi mu je poslal čestitko, Sinner pa posvetil celo govor

Bottas je v podkastu What's Next? zaupal, da je med dirkaškim vikendom v začetku maja bival v najetem stanovanju v Fort Lauderdale. V soboto zjutraj ga je med prhanjem poklical tehnik njegove ekipe in mu sporočil, da njegovega cadillaca escalade ni več na parkirišču pred nastanitvijo.

Valtteri Bottas se je moral s cadillacom v Miamiju zadovoljiti z 18. mestom. FOTO: Sam Navarro/Reuters

Ključi na mizi, avtomobila nikjer

»Nisem mogel verjeti. Odprl sem vrata, stopil ven in escalada res ni bilo nikjer. Ključi avtomobila so bili še vedno na mizi v stanovanju. Spraševal sem se, kako je mogoče, da je avtomobil izginil z dovoza,« je dogodek opisal 36-letni finski dirkač.

Skupaj z vozilom je izginila tudi prepustnica za vstop na dirkališče, zato so mu morali prireditelji in ekipa priskrbeti nadomestni avtomobil, s katerim je nekoliko pozneje prispel na prizorišče dirke. Ukradeni cadillac so našli že dan pozneje v delu mesta z visoko stopnjo kriminala. Po Bottasovih besedah se v preiskavo niso vključili le lokalni policisti, temveč tudi FBI.

»Očitno so tatovi avtomobil uporabili pri nekem drugem kaznivem dejanju in ga nato zapustili. Verjetno je služil kot vozilo za pobeg. To je bilo po svoje kar noro doživetje. Kaj takšnega se mi še ni nikoli zgodilo,« je dejal finski as, ki je dirko za veliko nagrado Miamija sicer končal na 18. mestu.

