Aho z dvema goloma pokopal upe Plenilcev

Hokejisti moštev Carolina Hurricanes in Colorado Avalanche v uvodnem krogu končnice NHL vodijo že z 2:0 v zmagah. Orkani so drugo tekmo z igralci kluba Nashville Predators dobili s 3:0 (1:0, 0:0, 2:0), Plaz pa je v drugo zasul St. Louis Blues s 6:3 (2:0, 1:1, 3:2).



Toda za nova uspeha so se morali oboji potruditi bolj, kot kažeta izida. Carolina je namreč drugi zadetek na tekmi dosegla šele 53 sekund pred koncem, ko je še drugič v polno zadel finski zvezdnik Sebastian Aho. Zmago Orkanov je potrdil Kanadčan Warren Foegele, ki je pičlih 25 sekund pozneje postavil končni izid.



Colorado, ki je po dveh golih finskega reprezentanta Joonasa Donskoija in enem Kanadčana Nathana MacKinnona v 24. minuti vodil že s 3:0, si je dva zadetka prednosti znova priigral šele v 58. minuti, ko je natančno meril Brandon Saad.



Druge zmage so se veselili tudi hokejisti moštva Boston Bruins, ki so po podaljšku s 3:2 (0:0, 1:2, 1:0; 1:0) strli odpor tekmecev iz kluba Washington Capitals in v zmagah prešli v vodstvo z 2:1, Winnipeg Jets pa po uspehu v gosteh s 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) proti igralcem zasedbe Edmonton Oilers vodijo z 1:0.

