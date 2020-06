Aleksander Magovac, novi znanilec vrnitve v Ebel?

Ljubljana - Iz Hokejskega kluba SŽ Olimpija so sporočili, da bo med zmaji v prihodnjih dveh sezonah tudi reprezentančni branilec Aleksander Magovac, ki je nazadnje igral na Slovaškem za Nove Zamky.



Magovac je na domači sceni doslej branil barve domačega jeseniškega kluba, tako nekdanjega HK Jesenice kot njegovega naslednika HDD Sij Acroni Jesenice. V Sloveniji je nazadnje igral v sezoni 2017/18, v tujini pa se je preizkusil pri češkem klubu Orli Znojmo, avstrijskem Kitzbühlu, francoskem Grenoblu, prejšnjo sezono pa je preživel na Slovaškem pri Popradu in Novem Zamkyju.



»Lepo se je vrniti v domače okolje, v Ljubljani so me prepričale ambicije kluba po visokih ciljih in veselim se, da mu bom s svojimi izkušnjami pomagal. Pričakujem uspešno in zanimivo sezono, v kateri bo naš cilj zanesljivo poseči po najvišjih mestih,« je ob selitvi v Ljubljano dejal 29-letni Magovac.



»Veseli me, da se nam danes pridružuje reprezentančni branilec Aleksandar Magovac, ki je prepoznal potencial naše ekipe. S svojimi izkušnjami iz tujine bo okrepitev na branilskem položaju, s svojo prisotnostjo pa bo pokazal tudi smer razvoja našim mlajšim igralcem, od katerih v prihodnji sezoni pričakujemo pomemben preskok. Sicer pa naša ekipa počasi dobiva končno podobo, v prihodnjih dneh lahko pričakujemo še kakšno dodatno okrepitev,« pa je novo okrepitev pospremil direktor kluba Jože Kovač.



V ljubljanskem klubu so ta teden sklenili pogodbo tudi z novim prvim vratarjem, v Tivoli prihaja Finec Paavo Hölsä, prvi tujec pri SŽ Olimpiji v zadnjih treh sezonah.