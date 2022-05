Američani dolgo lomili odpor Britancev, požar v Helsinkih

Ameriški hokejisti so v prvi današnji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine A na Finskem potrdili vlogo favoritov in na koncu zanesljivo s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) premagali Britance. Toda dolgo so lomili odpor Otočanov, preden so ga tudi zlomili.

Izbrana vrsta ZDA je namreč v Tampereju potrebovala skoraj polovico tekme, da je prešla v vodstvo. Na prvi gol so morali namreč Američani čakati vse do 29. minute, ko je v polno zadel Ben Meyers. V zadnji tretjini je nato zmago z dvema zadetkoma potrdil Kieffer Bellows (41. in 44.), ki so ga razglasili za najboljšega igralca reprezentance ZDA.

Američani so se morali zelo potruditi za zmago nad Britanci. FOTO: Heikki Saukkomaa/AFP

Drugi dvoboj dneva med Dansko in Nemčijo se je v Helsinkih začel s skoraj dvema urama zamude. Povzročil jo je požarni alarm, zaradi katerega so morali izprazniti celotno dvorano. Na srečo je šlo le za manjši požar, ki so ga prireditelji hitro pogasili.