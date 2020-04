Andrej Tavželj ostaja kapetan železarjev

Jesenice - Na hokejskih Jesenicah tudi v teh dneh, ko so se morali sprijazniti s predčasnim koncem sezone, ogrevajo temperaturo za nove izzive. Prej kot kadarkoli v zadnjih letih so se lotili sestavljanja ekipe za naslednjo zimo in se tako dogovorili tudi z izkušenim Andrejem Tavžljem za novo pogodbo. Tako bo tudi ostal kapetan železarjev. Podobno so dan prej storili v Ljubljani: kot smo poročali v današnji izdaji našega časnika, so tudi zmaji obdržali izkušenega dosedanjega kapetana Aleša Mušiča. Danes pa so nato podaljšali sodelovanje tudi z branilcem Davidom Plankom ter napadalcem Anžetom Ropretom.



Tavželj je doma iz Kovorja pri Tržiču, je učenec kranjske hokejske šole, na svoji pisani športni poti je preizkusil tudi hokejski kruh v tujini, igral je na petih svetovnih prvenstvih najvišjega razreda ter nepozabnem olimpijskem turnirju v Sočiju, ko so se risi uvrstili v četrtfinale. Na Jesenicah ga spoštujejo zaradi izjemnega pristopa na ledu in v slačilnici, športni direktor kluba Marcel Rodman ob podpisu nove pogodbe ni skrival zadovoljstva: »Andrej Tavželj je osebnost, ki bi jo vsaka ekipa rada imela v slačilnici. Brez pravega vodje, ki ima veliko izkušenj, mladi igralci počasneje napredujejo, Andrej pa je dejansko za to naše moštvo imeniten vodja.« Na Jesenicah bi sicer želeli obdržati tudi drugega izkušenega člana in dolgoletnega reprezentanta Andreja Hebarja, toda z njim nove pogodbe še niso podpisali.