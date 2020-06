Anonimno pismo pokvarilo jeseniški mir

Jesenice - Na hokejskih Jesenicah si je klub v pričakovanju sezone začrtal visoke cilje v alpski ligi, za skok v BAHEL, ki za konkurenčno podobo moštva zahteva vsaj poldrugi milijon evrov letnega proračuna, sredstev preprosto ni. Toda številni poznavalci hokeja v Zgornjesavski dolini so se v zadnjih tednih zelo razveselili aktivnih dejavnosti kluba, po prihodu Marcela Rodmana, enega legendarnih hokejistov v Podmežakli, se je strategija športne politike in širše prepoznavnosti dvignila na višjo raven. Rodman je resda v prvi vrsti športni direktor kluba, toda obenem se močno ukvarja tudi s promocijskimi dejavnostmi ter se dnevno pogovarja z obstoječimi in potencialnimi pokrovitelji.



Toda nato se je bližnja Mežakla zatresla, zdi se, da kaj več od kakšne plašne miške ne bo priletelo na plano. Zaokrožilo je sicer anonimno pismo, ki naj bi imelo avtorja tudi v slačilnici moštva, češ da vodstvo kluba z grožnjami in ustrahovanjem sili igralce k podpisovanju novih pogodb. Jasno je, da je poglavitna težava pri ambicioznih načrtih jeseniškega kluba pomanjkanje denarja, toda s sedanjo energijo in ustvarjalnostjo Rodmana, nekoč reprezentančnega kapetana, optimizem za železarje ni prepovedan.



Le nekaj ur po objavi anonimnega pisma se je oglasil kapetan železarjev Andrej Tavželj in s podpisi soigralcev sporočil, da gre za podlo in zlonamerno dejanje. Podobno pa so zapisali tudi v včerajšnjem sporočilu za javnost iz vodstva kluba s predsednikom Anžetom Pogačarjem, Rodman nam je ob tem dejal, da nikdar ni razmišljal na načln, da bi kdo moral pod pirisilo nosti rdeči dres. Ni pa nemogoče, ko »krtek« privleče iz slačilnice kakšno zgodbo, kar se dogaja tudi pri največjih in najbogatejših športnih klubih.na svetu.