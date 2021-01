Anže Kopitar bolj zadovoljen kot LA Kings

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je z LA Kings v NHL še drugič v dveh dneh v gosteh pomeril z Minnesoto. Medtem ko so kralji na prvi tekmi zmagali, so tokrat izgubili s 3:5. Kopitar je zbral dve podaji in jih ima največ v ligi (11), s skupno 12 točkami pa se je spet povzpel na vrh NHL.



To je bila za kralje tretja zaporedna tekma v gosteh, še druga v St. Paulu v dveh dneh, na kateri so že pred tekmo zaradi protikovidnih protokolov izgubili napadalca Andreasa Athanasiouja, ki je moral v samoosamitev, v prvem delu igre pa zaradi poškodb nesrečno še branilca Matta Roya in Seana Walkerja.



Tako so že v uvodni tretjini zaostajali za tri zadetke, nato so se v drugi po dveh golih z igralcem več vrnili na zadetek zaostanka – tako pri zadetku Dustina Browna kot Drewa Doughtyja je bil podajalec tudi Kopitar –, a so tik pred koncem drugega dela domači povišali vodstvo na 4:2.



V zadnji tretjini so hokejisti Minnesote prek Joela Erikssona Eka prednost še povišali, kralji pa so z golom Alexa Laffala le še omilili poraz (3:5).



Zvezdnik kraljev Todd McLellan je po tekmi dejal, da se je bilo težko osredotočiti na igro po dveh takšnih poškodbah branilcev.



»Ne le ena težka poškodba, ampak kar dve, to je vplivalo na vse fante. Skušali smo se zbuditi in odigrati, kot je treba. Mislim, da smo se res trudili, a čustveno te takšna stvar enostavno preveč prizadene,« je za LA Kings Insider dejal McLellan.



Kralji bodo zdaj odpotovali domov in jih čaka dan premora, preden se bodo začeli pripravljati na dvoboj v domačem Staples Centru z mestnimi tekmecem Anaheimom.

