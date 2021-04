Anže Kopitar brez točke, a z zmago

Los Angeles Kings so v ligi NHL po hudem boju na kolena položili Arizono s 4:3. Slovenski hokejist Anže Kopitar je v dresu kalifornijske ekipe igral dobrih 24 minut in ni vpisal nobene točke v svojo bogato statistiko, odločilni gol pa je v 54. minuti zabil Šved Carl Grundström.



Poleg Šveda so se pri kraljih med strelce vpisali še Jaret Anderson-Dolan, Adrian Kempe in Jeff Carter, za kojote, ki so po drugi tretjini vodili s 3:1, pa Lawson Crouse, Ilja Ljubuškin in Johan Larsson.



Los Angeles je trenutno na sedmem mestu v skupini Honda West, naslednjo tekmo pa bo igral v noči na soboto, ko bo gostoval v San Joseju.

