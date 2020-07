FOTO:Anže Kopitar: Če bo le mogoče, bom do konca igral v Los Angelesu

Poletje je že tradicionalno letni čas, ko se Anže Kopitar, naš vodilni hokejski zvezdnik, na svoje mikavne športne izzive v prestižnih severnoameriških arenah pripravlja v domovini. Pred dnevi je s Tomažem Razingarjem, nekoč kapetanom slovenske reprezentance, potegnil črto pod novo izvedbo hokejske akademije na Bledu, zdaj ugiba o tem, kakšna bo prihodnost hokeja in življenjskega utripa v ZDA nasploh po pandemiji koronavirusa in aktualni vroči problematiki rasizma. Uspešno ste zapisali piko ob koncu vaše pete hokejske akademije doslej, toda ta je bila vendarle posebna, njena izvedba je bila najbrž vprašljiva do ...