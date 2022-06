Anže Kopitar & Co. dobili močno okrepitev

Hokejsko moštvo Los Angeles Kings, ki mu na ledeni ploskvi že vrsto let poveljuje slovenski kapetan Anže Kopitar, je dobilo močno okrepitev. Za Kralje bo namreč poslej gole zabijal tudi Kevin Fiala.

Švicarski as, čigar starša sta po rodu Čeha, je zadnje tri sezone in pol igral za Minnesoto Wild, za katero je v rednem delu minulega prvenstva NHL na 82 tekmah zbral kar 85 točk (33 golov + 52 podaj). Los Angeles bo za Kevina tretji klub v najmočnejši hokejski ligi na svetu, v kateri je kot član ekipe Nashville Predators prestal ognjeni krst konec marca leta 2015. Za Plenilce je igral vse do leta 2019, ko se je preselil v Minnesoto.

V zadnji sezoni je njegova letna plača znašala 5,1 milijona dolarjev, pri Kraljih pa naj bi se njegov zaslužek še povečal. Poznavalci razmer v NHL pričakujejo, da bo 25-letni levokrilni napadalec iz St. Gallna, ki so ga leta 2014 odgovorni pri Nashvillu na naboru NHL izbrali kot št. 11, z vodstvom kluba iz Kalifornije sklenil dolgoročno pogodbo, ki naj bi mu v povprečju navrgla 7,9 milijona ameriških »zelencev«.

V zameno za Fialo bo Minnesota od Los Angelesa dobila enega igralca iz prvega kroga nabora NHL in obetavnega 19-letnega Američana Brocka Fabra.