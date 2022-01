Anže Kopitar je zablestel za tretjo v nizu

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z dvema goloma pomagal zrežirati zmago s 6:2 svojih Los Angeles Kings proti Pittsburghu v NHL. Ob tem je 34-letni Hrušičan prispeval še podajo za skupno 33 točko v sezoni (11 golov, 22 podaj). Kralji pa so po tretji zaporedni zmagi zdaj pri 43 točkah.

S tem so se učvrstili na sedmem mestu konference in tretjem v pacifiški diviziji, s čimer so na mestih, ki prinašajo nastop v končnici. Na vrhu pacifiške divizije ima Las Vegas pet točk naskoka, pred kralji pa je še Anaheim s 45 točkami. Prvo mesto na zahodu sicer zaseda Nashville (50).

Kopitar je danes v 19:43 minute na ledu zabeležil enega svojih najboljših statističnih učinkov sezone. Tretjič v sezoni je dosegel najmanj tri točke. Po vodstvu Pittsburgha, v peti minuti je za pingvine zadel Kris Letang, je v 12. minuti slovenski as v gneči pred vrati izenačil in v vsaki od svojih 16 sezon dosegel vsaj deset golov v rednem delu NHL. V karieri je doslej na 1166 tekmah zabeležil 357 golov in 676 podaj.

Dustin Brown je nato popeljal kralje v vodstvo v 35. minuti, na začetku zadnje tretjine pa je izenačil Radim Zohorna. Nato pa je sledil silovit odgovor domačih hokejistov, ki so s tremi zadetki v 83 sekundah odločili zmagovalca. Pri tretjem golu je s podajo sodeloval prav Kopitar, nato pa je slovenski as zaključil juriš kraljev v peti minuti zadnjega dela igre ter zadel za 5:2. Končni izid je postavil Sean Durzi (gol in dve podaji) 100 sekund pred koncem tekme.

Hokejiste iz mesta angelov naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko se bodo v gosteh pomerili s Seattle Kraken.

Naš as brez tekme zvezd

V četrtek zvečer je vodstvo NHL objavilo tudi seznam udeležencev tekme vseh zvezd, ki bo v Las Vegasu 5. februarja. Iz vsake divizije bo na turnirju zaigralo po 11 hokejistov, prvih 10 pa je že znanih. Kopitarja ni med igralci iz pacifiške divizije. Iz ekipe kraljev bo v Las Vegasu nastopil Adrian Kempe.

Kopitar je doslej na vikendu All Star nastopil petkrat, nazadnje leta 2020. Navijači imajo sicer možnost izbrati še po enega hokejista iz vsake divizije, a tudi med temi osmimi hokejisti 34-letnega Hrušičana ni. Iz vrst Los Angelesa lahko navijači podelijo glas Drewu Doughtyju.