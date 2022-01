Anže Kopitar in kralji počasi, a vztrajno napredujejo

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je ponoči z ekipo Los Angeles Kings v NHL veselil 18. zmage v sezoni in skoka na sedmo mesto zahodne konference. S 3:1 so bili hokejisti iz mesta angelov boljši od New York Rangers. Ti so naskakovali skok na vrh lestvice NHL.

Štiriintridesetletni Hrušičan je svoji ekipi do zmage pomagal s podajo ob zadnjem zadetku Adriana Kempeja v prazno mrežo. To je bila 21. podaja ter 29. točka slovenskega asa v sezoni.

Pred tem sta kraljem na domačem ledu vodstvo z 2:0 zagotovila Phillip Danault in Blake Lizotte na začetku druge tretjine. Sredi tretje je izid znižal Mika Zibanejad, kralji pa so zdržali do konca in postavili še piko na i 77 sekund pred koncem.

Kralji so prevladovali v dvoboju, Rangers pa je v igri držal predvsem vratar Aleksandar Georgijev, ki je zbral 36 obramb. Cal Petersen se je ustavil pri 22 obrambah, z dvema podajama pa se je izkazal Trevor Moore. Moštvu iz New Yorka, ki bi z zmago skočilo na vrh lestvice NHL, ni pomagala niti vrnitev Artemija Panarina po covidnih protokolih.

Naslednji dvoboj Kopitarja in soigralce čaka v noči na petek, ko bodo gostili razpoložene Pittsburgh Penguins. Ti so pred sobotnim porazom proti Dallasu nanizali kar deset zaporednih zmag.