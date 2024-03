Anže Kopitar in kralji so se krepko preznojili, Ottawa je klonila v podaljšku

Hokejisti Los Angeles Kings so v obračunu z Ottawo prišli do pomembne zmage v NHL, ki jih je še bolj približala nastopu v končnici. Na domačem ledu so zmagali po podaljšku, izid tekme je bil 4:3.

Slovenski hokejist Anže Kopitar je bil podajalec pri dveh golih, odločilnega je po dveh dodatnih minutah prispeval Kevin Fiala.

Kopitar je podal pri golih Pierre-Luca Duboisa za 2:2 in Jacoba Moverara – dosegel je svoj prvi gol v ligi, za vodstvo kraljev s 3:2. Kings so se z novima točkama prebili na šesto mesto lestvice zahodne konference, imajo 75 točk.

Za Hrušičana je bila to 158. tekma, na kateri je dosegel več kot eno točko, po tem se je na tretjem mestu klubske lestvice izenačil z Davom Taylorjem.

