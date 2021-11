Anže Kopitar in kralji zmagujejo kot v šampionskih letih

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v NHL prišli do šeste zaporedne zmage. Na gostovanju pri Montreal Canadiens so po podaljšku zmagali s 3:2, junak večera pa je bil Adrian Kempe, ki je zadel po 3:39 dodatne igre, kar je bil njegov peti gol v sezoni.

V rednem delu sta za goste iz Kalifornije zadela Brendan Lemieux in Alex Iafallo, vratar Cal Petersen pa je za kralje, ki imajo ta čas najdaljši zmagoviti niz v ligi, zbral 33 obramb.

Kopitar je odigral slabih 24 minut tekme in sprožil štiri strele proti vratom tekmeca, vendar tokrat ni dosegel zadetka ali podaje.

Anže Kopitar je v Montrealu lahko užival, čeprav ni dosegel točke. FOTO: Usa Today Sports

Pri domači ekipi sta se med strelce vpisala Ben Chiarot in Jake Evans, vratar Jake Allen pa je zaustavil 31 strelov.

Naslednja tekma kralje čaka v četrtek po lokalnem času, ko bodo v Kanadi gostovali pri Ottawa Senators.