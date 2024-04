Anže Kopitar in Los Angeles Kings zdaj nad Edmonton

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so z zmago končali prvi del sezone NHL. Tekmo proti Chicagu je po šestih sekundah podaljška v prid Kraljev odločil Adrian Kempe za zmago s 5:4. V prvem krogu končnice se bodo kralji pomerili z Edmontonom.

Kopitar je na zadnji tekmi rednega dela sezone v 18:55. minuti zbral dva strela proti vratom tekmeca.

Pred zadnjim krogom rednega dela sta bila v igri za končnico za kKalje tako Edmonton kot Dallas, vodilna ekipa zahodne konference.

Ker so LA Kings na zadnji tekmi – Vegas Golden Knights so z 1:4 izgubili proti Anaheimu – osvojili več točk kot ekipa iz Las Vegasa, so si zagotovili boj v prvem krogu proti kanadskemu nasprotniku.