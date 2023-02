Anže Kopitar in soigralci do nove zmage na dramatičen način

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL zabeležili četrto zaporedno zmago. S 6:5 so po dramatičnem razpletu in izvajanju kazenskih strelov ugnali Arizona Coyotes. Slovenski as Anže Kopitar je kot kapetan kraljev drugič zapovrstjo prispeval gol in podajo. To mu je uspelo že ob zmagi proti Anaheim Ducks pred 24 urami.

Kralji so tako na lestvici zahodne konference napredovali na tretje mesto in imajo točko več od Seattle Kraken, ki so ponoči s 4:2 ugnali Detroit Red Wings. Kings so zbrali 71 točk, vodilni na zahodu Vegas Golden Knights in Dallas Stars pa 72.

Vratarska menjava zasukala tekmo

Hokejisti Los Angelesa so se vloge favorita resno lotili v prvi tretjini, ko so po izenačenju Arizone prek Josha Browna dosegli štiri gole v manj kot petih minutah. Prvega na tekmi je sicer zabil Kevin Fiala, nato pa so bili uspešni še Kopitar, Blake Lizotte, Matt Roy (podaja Kopitar) in še drugič na tekmi Fiala za vodstvo po prvi tretjini s 5:1.

Po vratarski menjavi kojotov, Karela Vejmelko je nadomestil Connor Ingram, pa se je pri kraljih ustavilo. Clayton Keller je ob koncu druge in na začetku zadnje tretjine znižal na 5:3, v osmi minuti pa sta Travis Boyd in Christian Fischer utišala Crypto.com areno in izenačila na 5:5. Varovanci Todda McLellana so se nato le zbrali, strnili vrste, dvoboj pa dobili po kazenskih strelih. Uspešna sta bila Gabriel Vilardi in Adrian Kempe.