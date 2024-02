Anže Kopitar in soigralci do petka ne bodo zapustili Kanade

Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL izgubili v Edmontonu, kjer so gostitelji zmagali s 4:2. Kapetan poraženih gostov Anže Kopitar je v 20 minutah in šestih sekundah na ledu dosegel točko za podajo Alexu Laferrieru v osmi minuti drugega dela, s tem golom pa so Kralji drugič na tekmi povedli z 2:1. Zaključek tekme je nato pripadal igralcem Edmontona. Ob koncu 16. minute je izenačil nemški napadalec Leon Draisaitl.

V zadnji tretjini sta bila uspešna še Evan Bouchard, ki mu je v drugi minuti tega dela podal Draisaitl, in Ryan Nugent-Hopkins. Ta je tri minute in pol pred koncem poslal odbiti plošček v mrežo vratarja Davida Ritticha (27 obramb) in postavil končni izid. V prvi tretjini je Trevor Moore v sedmi minuti Los Angeles povedel v vodstvo, na 1:1 je 24 sekund pred odhodom na odmor izenačil Zach Hyman. Edmonton je sedaj tretji v pacifiški skupini ter dve točki in mesto pred Kings.

Ostajajo v Kanadi

Hokejisti Los Angelesa bodo hitro sprejeli nov izziv na ledu lige NHL. Že v sredo ob 3.30 po slovenskem času bodo obiskali Calgary, tudi naslednjo tekmo pa bodo Anže Kopitar in soigralci odigrali na kanadskih tleh. Pred vrnitvijo v Kalifornijo bodo namreč v petek ob 4. uri gostovali še v Vancouvru.