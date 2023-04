Anže Kopitar in soigralci mislijo resno: Zmaga je ostala doma

Hokejisti Los Angeles Kings, za katere igra slovenski as Anže Kopitar, so v prvem krogu končnice lige NHL na domačem ledu po podaljšku s 3:2 premagali Edmonton Oilers in dosegli drugo zmago v seriji. V boju na štiri zmage zdaj kralji vodijo z 2:1. Kopitar je podal pri prvem golu domače ekipe.

Sodniki pregledovali akcijo več kot minuto

Kralji so povedli v zadnji minuti prve tretjine, ko je po podaji Kopitarja in Matta Roya zadel Alex Iafallo. Nato pa je v drugi tretjini na sceno stopil najboljši strelec in podajalec rednega dela lige NHL Connor McDavid. Dvakrat je izkoristil kazen domačih in s hokejistom več zadel v osmi in deseti minuti za vodstvo naftarjev. So pa domači v 30. minuti izenačili, ko je bil prav tako z igralcem več na ledu uspešen Adrian Kempe.

V zadnji tretjini so imeli premoč gosti (17:11 v strelih na gol), a se izid ni spremenil. Posledično je dvoboj še drugič v tej seriji odločil podaljšek. V njem so prav tako kot na prvi tekmi slavili hokejisti Los Angelesa. Po dvominutni kazni Ryana Nugent-Hopkinsa so imeli že po dveh minutah na voljo »powerplay«, v katerem je s pomočjo okvirja gola zadel Trevor Moore. Sodniki so nato več minut pregledovali situacijo in skušali razvozlati, ali je Gabriel Vilardi igral z visoko palico.

Tudi na veselje kapetana Kopitarja se je sodniška ekipa odločila v korist domačih. »Iskreno nisem niti vedel, kaj sploh gledajo. Videl sem zadetek in bil prepričan, da Vilardi ni igral z visoko palico. Ponavadi je tako, da če dolgo pregledujejo, situacija ni ravno prepričljiva. Zato sem upal, da bodo vendarle priznali gol,« je na tiskovni konferenci po dvoboju sprva dejal 35-letni Hrušičan.

Naslednji izziv v ponedeljek zjutraj

»Obširno smo govorili o tem, da moramo bolje začeti dvoboj kot v Edmontonu. Želeli smo začeti odločno ter hitro v dvoboj vključiti naše glasne navijače. Dvorana je bila glasna in to radi vidimo. Dobro smo opravili delo, prvi zadetek pa nas je sprostil in vodil na pravo pot,« je še dodal Kopitar. Ta je odigral že 89. tekmo v končnici. Doslej je dosegel 23 golov in 52 podaj. Četrta tekma bo v Los Angelesu na sporedu v noči z nedelje na ponedeljek ob 3. uri.

Liga NHL, izidi:

Vzhod:

New York Islanders - Carolina Hurricanes 5:1 (1:2 v zmagah)

Florida Panthers - Boston Bruins 2:4 (1:2 v zmagah)

Zahod:

Minnesota Wild - Dallas Stars 5:1 (2:1 v zmagah)

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 3:2 - podaljšek (2:1 v zmagah)

(Anže Kopitar: podaja in dva strela na gol v 25:58 minute za Kings)