Anže Kopitar in soigralci pred velikim izzivom

Končnico v severnoameriški hokejski ligi NHL so si zagotovili tudi hokejisti Edmontona. Ti so v domači dvorani kar s 6:3 ugnali vodilno ekipo zahoda Colorado, ki se na daljavo s Florido bori za najboljšo ekipo rednega dela. Zdaj na zahodu ostajata prosti le še dve mesti za končnico, za katero se bori tudi Los Angeles z Anžetom Kopitarjem.

Junak tekme v Edmontonu je bil Evander Kane, ki je dosegel kar tri gole in podajo. Kane je dvakrat zadel tudi za preobrat v drugem delu, saj so gostje prvega dobili z 1:0. Eden najboljših strelcev lige Nemec Leon Draisaitl je dosegel le podajo. »Želeli smo si nekoliko mirnejšo sezono, a na koncu je pomembno, da smo v končnici. Vem, da za letos še nismo rekli zadnje,« je po tekmi povedal Nemec.

Kopitarjevi nad Anaheim

Ponoči pomembna tekma čaka Los Angeles. Anže Kopitar s soigralci bo doma pričakal Anaheim. Kralji imajo na sedmem mestu zahoda točko prednosti pred Nashvillom in tri pred Dallasom. Prvi so doslej odigrali dve tekmi manj od ekipe iz Kalifornije, drugi eno in kralji nujno potrebujejo zmago.