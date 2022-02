Anže Kopitar in soigralci še naprej nizajo zmage v NHL

Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL vpisala novo prepričljivo zmago. Za peto zmago po vrsti so kralji na domačem ledu dvorane premagali goste z vzhodne obale ZDA, New York Islanders. Pot k novi zmagi je pomagal tlakovati tudi slovenski as Anže kopitar, ki je bil podajalec pri drugem zadetku kraljev.

Kralji držijo v rokah drugo mesto

Po 21 minutah pred polnimi tribunami dvorane Crypto.com Arena, do lanskega decembra znane z imenom Staples Center, so domači hokejisti vodili z delnim izidom 3:0. Phillip Danault, Matt Roy, Quinton Byfield so se podpisali pod prve tri gole. Za otočane je v 30. minuti na 1:3 znižal Anders, a je že proti koncu druge tretjine Brendan Lemieux poskrbel za četrti zadetek domačih.

Za nekaj dodatnega navdušenja sta v zadnjih dveh minutah tekme poskrbela Jean-Gabriel Pageau, ki je dosegel drugi zadetek za gostujočo zasedbo, Trevor Moore pa je 17 sekund pred koncem postavil končni izid 5:2. V pacifiški skupini ima več točk kot Los Angeles le Calgary, in sicer 68, kralji so na drugem mestu skupine zbrali 65 točk.