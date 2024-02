Anže Kopitar in soigralci v Los Angelesu nizajo le še zmage

Los Angeles slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja je slavil šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. V dvoboju s Columbus Blue Jackets so bili boljši s kar 5:1. Slovenski as pri tem ni dosegel točke. Za domačine je dva gola prispeval Pierre-Luc Dubois, po enega in podajo pa Quiton Byfield in Drew Doughty. Ekipa iz mesta angelov je povedla ob koncu prve tretjine, ko je v 19. minuti zadel Byfield. V drugem delu je z golom Duboisa z igralcem več v 22. minuti nato hitro povečala vodstvo na 2:0, a je Columbus zmanjšal prednost le tri minute kasneje. Edini gol za goste je dosegel Adam Boqvist.

Dubois je nato v 32. minuti znova povečal prednost gostov na dva zadetka. V domačih vratih pa je uspešno delo opravljal Cam Talbot, ki je zbral 33 obramb. V zadnji tretjini je domače moštvo potrdilo zmago z zadetkoma Kevina Fiale v 56. minuti in Doughtyja 23 sekund pred koncem tekme.

Tudi naslednji tekmi doma v Kaliforniji

Hokejisti Los Angelesa se tudi v naslednjih dneh ne bodo premaknili daleč. Naslednji dve tekmi bodo namreč prav tako igrali v svoji dvorani Crypto.com Arena. V petek zjutraj ob 4.30 po slovenskem času bodo gostili Nashville, dva dni pozneje ob isti uri 4.30 bodo obiskali Los Angeles še hokejisti Anaheima, torej bo šlo za pravi regionalni derbi.