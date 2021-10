Anže Kopitar kraljem pomagal prekiniti črn niz in že dobil nov izziv

Moštvo Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL s 5:2 ugnalo Montreal Canadiens in prišlo do prve zmage po šestih tekmah in druge v sezoni po uvodnem slavju s 6:2 nad Vegas Golden Knights 14. oktobra.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je vpisal dve podaji za izenačujoči gol na 1:1 in nato še za vodstvo z 2:1. Alex Iafallo je v statistiko vpisal dva gola in podajo, Arthur Kalijev in Rasmus Kupari sta zadela za kralje ob številčni premoči na ledu, peti gol je prispeval Viktor Arvidsson, vratar Calvin Petersen pa je zbral 26 obramb.

Kopitar im soigralci na led že danes zvečer

Domači so trikrat iz petih poskusov zadeli gol, ko so imeli več igralcev na ledeni ploskvi od tekmecev, kar jim je na prejšnjih šestih tekmah uspelo le dvakrat iz 21 priložnosti. Hokejsko moštvo iz Kalifornije bo sprejelo nov izziv že danes, naslednjo tekmo bo namreč igralo že danes zvečer ob ugodni uri za slovenske gledacev (21.00), ko prihaja v Los Angeles ekipa Buffala.