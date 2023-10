Anže Kopitar ni začel, kot si je želel

Slovenski hokejist na delu v ZDA Anže Kopitar je v majici Los Angelesa novo sezono severnoameriške lige NHL odprl s porazom. Njegovi kralji so v domači dvorani Crypto.com Arena gostili Colorado, gostje so zmagali s 5:2. Kopitar je bil podajalec pri drugem golu kraljev na tekmi, s katerim so po golu Quintona Byfielda gostitelji znižali zaostanek na 2:3.

Los Angeles bo tudi naslednjo tekmo igral v svoji dvorani Crypto.com Arena, njegov tekmec v nedeljo ob 4.30 po slovenskem času bo Carolina, ki je danes s 5:3 premagala Ottawo.