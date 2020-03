Anže Kopitar med junaki srhljivke v Staples Centru (VIDEO)

Ljubljana – Hokejisti moštev Los Angeles Kings in Toronto Maple Leafs so uprizorili pravo srhljivko na ledu dvorane Staples Center. Potem ko se je redni del razpletel brez golov in tudi podaljšek ni dal zadetka, so o zmagovalcu odločali kazenski streli, v katerih so bili srečnejši Kralji.Za gostitelje sta v »loteriji« najprej zgrešila Rusin Kanadčan, nato pa je ob slovenskem asugol zabil tudi Šved, kar je bilo dovolj za zmagoslavje, saj je bil pri Javorovih listih natančen le Šved. Domači vratar, Američan, ki je zbral 36 obramb, je dobil dvoboje iz oči v oči s Kanadčanomainter AmeričanomKralji so se tako veselili še četrte zaporedne zmage, vendar ostajajo še naprej prikovani na dno pacifiške skupine in zahodne konference v NHL.– Buffalo Sabres : Pittsburgh Penguins 2:4, Florida Panthers : Boston Bruins 1:2 – po podaljšku, New York Rangers : Washington Capitals 6:5 – po podaljšku, Philadelphia Flyers : Carolina Hurricanes 4:1, Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens 4:0, Ottawa Senators : New York Islanders 4:3, Nashville Predators : Dallas Stars 2:0, Chicago Blackhawks : Edmonton Oilers 4:3, San Jose Sharks : Minnesota Wild 2:3.