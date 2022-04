Anže Kopitar na 1200. tekmi spet blestel

Hokejisti Los Angelesa so v boju za uvrstitev v končnico vnovič zmagali, precej bolje jim kaže kot v zadnjih treh letih, ko so vedno znova ostali brez tega prestižnega izločilnega dela sezone. Zdaj pa so drugič zapored na tujem zmagali, delež našega asa Anžeta Kopitarja je bil v Winnipegu vnovič izjemen – ob uspehu svojega moštva s 3:2 je prispeval gol in podajo.

"Tekmi v Winnipegu in Calgaryju sta med ključnimi, Kralji morajo zmagati vsaj enkrat," nam je pred dnevi poudaril slovenski selektor in oče našega najboljšega hokejista Matjaž Kopitar. Moštvo iz Los Angelesa pa je za povrh zmagalo dvakrat in zdaj na 5. mestu zahodne konference z 86 točkami, kolikor jih je zbral tudi St. Louis, ohranja zelo lepo izhodišče za končnico.

Za Anžeta Kopitarja, gol in podajo je k zmagi podobno kot Slovenec pristavil tudi Šved Adrian Kempe, pa je bil to prav poseben večer. Zanj je bila to že 1200. tekma v NHL, zmaga je močno približala končniico, četudi se do 29. aprila in konca rednega dela sezone lahko zgodi še marsikaj. Vegas, denimo, na 9. mestu za Kralji zaostaja le za 6 točk in je za povrh odgiral tekmo manj.