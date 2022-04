Anže Kopitar na seznamu za Tivoli

Slovenska hokejska reprezentanca se je danes zbrala na Bledu, kjer je začela priprave na drugoligaško SP, ki bo v začetku maja v Ljubljani. Večino priprav bodo izbranci selektorja Matjaža Kopitarja opravili na Bledu, čaka jih tudi pet prijateljskih tekem. »Prišla je večina, Bremerhaven v DEL s tremi našimi še igra, prav tako Fehervar s Kuraltom. Njih iz Evrope še ni, Anže Kopitar naskakuje končnico v NHL, Jan Drozg je še v končnici AHL, ta se končuje dokaj pozno. To bomo spremljali in videli, kaj se dogaja. Videli bomo še, kakšno bo stanje pri zdaj vpoklicanih igralcih, spremljamo tudi Jeseničane. Ko bodo končali, se bomo odločili, kako in kaj,« je o tem, na koga lahko računa za SP, na zboru na Bledu danes dejal selektor Kopitar.

Po 18. aprilu bodo treninge oplemenitili še s prijateljskimi tekmami, najprej bodo igrali na Madžarskem, potem na Slovaškem z Japonsko in Romunijo, v zadnjem tednu pred SP pa še z Italijo in Francijo, ta zadnja tekma bo 30. aprila. »Na seznamu je, normalno, videli pa bomo, kaj ali kako bo. Za zdaj so v končnici, razpored je kar v redu, lahko se zgodi, da bodo v končnici. Če ne bodo, bomo o tem povedali kaj več takrat,« je o možnosti nastopa Anžeta Kopitarja dejal njegov oče.

Ne bo izgovorov

Po premoru je v ekipi spet tudi izkušeni branilec Mitja Robar; Kopitar ga je vpoklical, ker ob nekoliko pomlajeni branilski vrsti potrebuje nekoga z njegovimi izkušnjami. »Vzel sem si malce premora. Ta sezona je bila nepričakovana. Nisem tega načrtoval, najprej z Olimpijo, potem z reprezentanco, sem se pa z veseljem odzval vabilu. Ta prvi trening danes je prinesel stare občutke nazaj,« je dejal Robar. Napadalec Robert Sabolič pa se zaveda, da bodo Slovenci tokrat v vlogi favoritov. Nazadnje, ko je ekipa igrala skupaj, lani avgusta v olimpijskih kvalifikacijah, se jim ni izšlo po načrtih, zdaj računajo, da bo drugače. »Zdaj bodo vloge na turnirju razdeljene malo drugače. Ko smo bili nazadnje skupaj avgusta, nismo bili favoriti in se nam ni 'poklopilo', zdaj smo mi favoriti, igramo doma in ne bo izgovorov. Vzdušje je super, je pa tudi nekaj novih fantov.«