Kopitarjevi klonili v podaljšku, pred njimi nov niz tekem v gosteh

Hokejisti Los Angelesa so ponoči gostovali v Tampi in v najtesnejši tekmi potegnili kratko po podaljšku z 2:3. Kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar pri tem ni oplemenitil svoje statistike, med strelce za goste sta se vpisala Philip Danault in Matt Roy. Odločilni gol za zmago gostiteljev je v 3. minuti podaljška zadel Nick Perbix.

Kralji trikrat v gosteh, v ponedeljek tudi po meri Evropejcev

»Mislim, da bomo poiskali izhod iz tega položaja, v katerega smo se potisnili po šestem zaporednem porazu,« je dejal trener kraljev Todd McLellan. »Mislim, da se samozavest ne more zapraviti kar tako. Tako kakor s svojimi igrami postaneš samozavesten, tako tudi igraš brez samozavesti.«

Hokejisti Los Angelesa bodo tudi naslednje tri tekme igrali v gostujočih dvoranah. V petek bodo obiskali Amerant Bank Areno v mestu Sunrise (1.00), v katerem domuje Florida, v nedeljo bodo ob isti uri gostovali v Detroitu, v ponedeljek še v Carolini, in sicer ob 21. uri, ki bo pritegnila tudi navijače kraljev iz Evrope.