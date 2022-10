Anže Kopitar: Nisem si mislil, da je bila naša igra tako slaba

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v severnoameriški ligi NHL kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na gostovanju v Pittsburghu led zapustili sklonjenih glav. Domači pingvini so namreč v dvorani PPG Paints Arena zmagali kar s 6:1. Pri gostiteljih se je z golom in dvema podajama najbolj izkazal branilec Jeff Petry.

Poleg Petryja so se med strelce za domačo ekipo vpisali še Jan Rutta, ki je tako kot Petry dosegel prvi gol v sezoni, Jake Guentzel, Rickard Rakell, Ryan Poehling, ki je zadel prvič v karieri, ter nekdanji kralj Jeff Carter, ki je prav tako premagal svojega nekdanjega soigralca v vratih Los Angelesa, Jonathana Quicka.

Pingvini v treh tekmah nasuli kar 18 golov

»Naši fantje si ustvarjajo veliko priložnosti, pomembno pa je, da jih nato tudi izkoristijo. Lahko sem zelo zadovoljen,« je po tekmi dejal domači trener Mike Sullivan, ki je postal prvi trener pingvinov s 300 zmagami v klubski zgodovini. Pingvini so tekmece na uvodnih treh tekmah v domači dvorani nadigrali z 18:5.

Vratar kraljev Cal Petersen je v uvodni tretjini zaustavil le šest od devetih strelov, preden ga je med vratnicama zamenjal Quick na začetku druge tretjine. Ta je zbral 22 obramb v zadnjih 40 minutah, vendar ni mogel preprečiti poraza kraljev po treh zaporednih zmagah.

Edini zadetek za goste je dosegel Carl Grundstrom z igralcem več 2:12 minute pred koncem, s čimer je pokvaril Jarryjevo kandidaturo za 12. "shutout" v karieri. »Dejstvo je, da je bila prva tretjina tako slaba, kot kaže rezultat. Nisem si mislil, da je bila naša igra tako slaba,« je po tekmi ocenil napadalec kraljev Anže Kopitar, ki je v 15:32 minute sprožil en strel proti vratom tekmeca.

Anže Kopitar (v belem) je moral podpisati poraz. FOTO: Rick Osentoski/Usa Today Sports

»Imeli smo nekaj težkih izzivov, ki se niso razpletli nam v prid. Nabrali smo si zaostanek 0:3 in se potem skušali vrniti v igro. Poskušali smo nekaj ustvariti, da bi spremenili potek. Nocoj se to ni zgodilo.« Naslednja tekma kralje čaka v soboto, ko bodo končali niz petih gostovanj na vzhodni obali ZDA in se pomerili še z Washingtonom.