Anže Kopitar ob porazu LA Kings podajalec

Hokejisti LA Kings so v NHL izgubili na domačem ledu proti Arizoni z 2:3. Slovenski hokejski as Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem golu kraljev za izenačenje 1:1.



Po prvi tretjini tekme v dvorani Staples Center je bil izid na semaforju 0:0.



V drugi tretjini pa je Arizona izkoristila moštveno premoč na ledu ter v 29. minuti povedla z 1:0 prek Claytona Kellerja.



Kralji niso dolgo čakali na odgovor. Drew Doughty je manj kot dve minuti pozneje ob igralcu več dosegel izenačenje 1:1 v akciji, v kateri sta sodelovala tudi Kopitar in Adrian Kempe.



A se dogajanje ni ustavilo. Nova igra z igralcem več na ledu je prinesla novo priložnost za Arizono. Nick Schmaltz je povišal na 2:1 v 33. minuti, Johan Larsson pa je ugnal obrambo Los Angelesa za 3:1 le 13 sekund kasneje.



Gabriel Vilardi je v tretji tretjini dosegel drugi zadetek za Los Angeles, kar pa je bil tudi zadnji zadetek na tekmi.



Vratar Arizone Antti Raanta je bil tokrat zelo zanesljiv in je zaustavil kar 40 strelov domačih hokejistov. Domači vratar Jonathan Quick je imel na svojem računu polovico manj, torej 20 obramb.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: