Anže Kopitar odprl sezono s podajama in porazom

Ekipa Los Angeles Kings, kjer je kapetan slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je novo hokejsko sezono v NHL začela s porazom. Kralji so doma s 3:4 po podaljšku izgubili dvoboj z Minnesoto. Kopitar je v 23 minutah in 29 sekundah na ledu zbral dve podaji.



Kopitar je podal Jeffu Carterju, ki je izenačil na 1:1 v zadnji minuti prve tretjine, pred tem je Minnesota v 17. minuti prek Jonasa Brodina povedla. Po drugi tretjini je bilo 3:1 za domače, najprej je zadel Andreas Athanasiou, potem pa po novi podaji Kopitarja še Dustin Brown.



»Tole nas boli, saj smo zmago izpustili iz rok v zadnji tretjini. Seveda gredo zasluge tudi njim, ampak mi bi morali ta dvoboj pripeljati do konca. Kaj takega se nam ne sme dogajati prepogosto,« je bil po tekmi z izkupičkom nezadovoljen Kopitar.



V četrti minuti zadnjega dela je znižal Victor Rask, Marcus Foglio pa je sredi tega dela igre izsilil še podaljšek. V njem je dvoboj s samostojno akcijo po napaki Carterja po treh minutah in 47 sekundah odločil ruski novinec v NHL Kiril Kaprizov, ki je imel pred tem že dve asistenci.

