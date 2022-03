Anže Kopitar odprl vrata do zanesljive zmage

Hokejisti Los Anglesa so v NHL premagali San Jose s 3:0, nov gol pa je dosegel tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je v 27. minuti s strelom iz zapestja z desne strani zadel za 1:0.

Za končnih 3:0 sta bila strelca Phillip Danault v 37. in Adrian Kempe v 58. minuti. Vratar Cal Petersen je za kralje zbral 29 obramb in tretjič v sezoni na tekmi ni prejel gola. Kralji so se kalifornijskim tekmecem oddolžili za domači poraz (0:5) pred petimi dnevi.

Nepričakovan poraz je v Torontu doživela Carolina in zamudila priložnost, da prevzame prvo mesto na vzhodu. Kanadčani so bili boljši s 3:2.

Na prvem mestu ostaja Florida, ki je prav tako izgubila. V Meki igralništva Las Vegasu so bili kar s 5:3 boljši tamkajšnji vitezi, za katere je dvakrat zadel hokejist iz ruskega Čeljabinska Jevgenij Dadonov.

Z zmago je Los Angeles utrdil četrto mesto v zahodni konferenci, po prostem večeru pa Kopitar in druščina odhajajo v Nevado k razpoloženemu Las Vegasu.