Anže Kopitar podal, zabil in zmagal

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je bil ključni igralec pri zmagi Los Angeles Kings s 4:1 proti St. Louis Blues v NHL. Kopitar je bil podajalec pri prvem golu kraljev za vodstvo z 1:0. Hrušičan pa se je tudi vpisal v strelsko statistiko. Postavil je končni izid manj kot dve minuti pred koncem tekme.



Kralji so večino dela v domači dvorani Staples Center opravili že v prvi tretjini, ko so zaporedoma dosegli tri gole. Zadeli so Drew Doughty, pri golu Doughtyja so sodelovail Kopitar, Carl Grundström in Trevor Moore.



St. Louis je dosegel edini gol v drugi tretjini z golom Mika Hoffmana.



Moštvo Los Angeles Kings v skupini West zaseda peto mesto. Zbrali so 30 točk. Vodilni Las Vegas vodi v skupini z 41 točkami. Kralji bodo igrali z Vegasom v noči na nedeljo.

