Anže Kopitar pomahal sezoni NHL v slovo

Generalka v Tivoliju

Slovenija in Avstrija bosta obujali čase na številne medsebojne hokejske derbije. FOTO: Alešš Černivec/Delo

Zadnji nastop za Los Angeles Kings z našim hokejskim zvezdnikomse je razpletel v slogu sezone – neuspešno. Končnica je bila za Kralje oddaljena že prej, zadnja tekma ob porazu v Denverju proti Coloradu z 1:5 pa ni ponudila kakšne tolažbe. Jasno je, da našega asa, ki bo nocoj na posebni novinarski konferenci prek spleta spregovoril za slovenske medije, v naslednjih dneh čaka nekaj pogovorov z vodstvom kluba, saj bo treba moštvo okrepiti in pripraviti za vrnitev v končnico, v kateri so Kopitar in soigralci nazadnje nastopili pred tremi leti in takrat v uvodnem kolu izgubili v seriji z 0:4 proti Vegasu. Colorado pa je sicer osvojil predsedniški pokal kot najbolje uvrščeno moštvo rednega dela, na zadnjih 17 tekmah doma je zmagal kar 16-krat. Los Angelesu je pripadlo 6. mesto v zahodni konferenci, na lestvici sta za njim druga dva kalifornijska kluba v NHL – San Jose in Anaheim.Pred Anžetovim očetomin njegovimi risi pa je kratkoročni izziv. Tretjič zapored se bo namreč slovenska hokejska reprezentanca poskusila uvrstiti na olimpijske igre, prejšnja dva nastopa sta dejansko ponudila nekaj posameznik mejnikov: V Sočiju 2014 se je Slovenija s sijajnim Anžetom Kopitarjem na ledu uvrstila v četrtfinalu, v Pjongčangu pred tremi leti pa je posebej odmevala njena zmaga proti reprezentanci ZDA.Kvalifikacije za ZOI 2022 bodo avgusta v Oslu, zdaj pa je pred našo izbrano vrsto za ogrevanje zanimiv turnir v domači dvorani Tivoli. Od jutrišnje sobote do petka, 21. t. m., se bodo risi pomerili z Avstrijci, Francozi, Romuni, Poljaki in Ukrajinci. Prvi trije so člani drugega svetovnega razreda, z njimi bi Kopitarjevi izbranci igrali na prvenstvu skupine B, za katerega pa mednarodna zveza letos zaradi ukrepov proti koronavirusu ni prižgala zelene luči. Prvenstvo bo v Ljubljani prihodnje leto, sedanje dogajanje v Tivoliju pa ne bo predstavljalo le tekmovalne generalke, temveč tudi dober organizacijski preizkus v prenovljeni dvorani.