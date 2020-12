Anže Kopitar pred vrnitvijo: Ne vem, kdaj sem imel toliko časa

Vodstvo lige NHL je določilo, kdaj in kako bo šlo tekmovanje naprej. Kako mučno je bilo to čakanje? Če se osredotočiva na to, da ste verjetno spremljali ostale športe in videli, da se povsod nekaj dogaja, le pri vam ne?



Kako mučno je bilo v kontekstu vadbe? Praktično bo minilo točno 10 mesecev od vaše zadnje tekme proti Ottawi, 11. marca.



Se še spomnite, kako ste končali lansko sezono – recimo zadnjih sedem tekem?

Anže Kopitar: Glede na to, v kakšnih časih trenutno živimo, mislim, da niti ni bilo tako narobe še malce počakati in se res nekako dogovoriti oz. pripraviti načrt za sezono, ki pije vodo. FOTO: Ethan Miller/AFP





Zdaj je liga postavila format štirih lig znotraj ene velike lige. Osem ekip, osem tekem proti isti ekipi. Kot bi igrali državno prvenstvo v Sloveniji. Kako ste sprejeli ta format?



So vam že predstavili protokole? Kako bodo potekala testiranja? Kaj se zgodi, če pride do okužbe enega igralca ali več igralcev iste ekipe?



Vi s pripravami lahko začnete 31. decembra, štiri dni pred ekipami, ki so igrale v lanski končnici. Kaj pomenijo ti štirje dnevi?

O testiranjih na koronavirus: Igralci, ki treniramo v Los Angelesu, smo testirani trikrat na teden. Sicer je malo nelagoden občutek, pri testu gredo globoko v nos, a vseeno ti to da neko mirno spanje ponoči, ko veš, da je vse v reduFOTO: Elsa/AFP.





Zakaj so pogajanja trajala tako dolgo? Imate informacije, kje se je najbolj zatikalo oz. zakaj se je zatikalo tako dolgo? Koliko vpliva ste imeli na to kot kapetan ene izmed ekip v ligi?



Kakšna bo vaša ekipa? Letos boste bolj omejeni z izborom igralcev: 23 igralcev in 4 do 6 tistih, ki bodo rezerve.



Kako se počutite? Glede na to, da niste več najmlajši, je bil dolg premor verjetno pozitiven za vas, da ste morda sanirali mikro poškodbe, ki vrhunske igralce spremljajo kot hokejska palica – skozi celotno kariero?

Kako ste sprejeli odločitev IIHF glede odpovedi svetovnega prvenstva I divizije v Ljubljani maja prihodnje leto?

Vodstvo lige NHL je v drugi polovici decembra sprejelo odločitev o terminskih datumih začetka in konca sezone 2020/21, ki bo zaradi pandemije novega koronavirusa pričakovano skrajšana. Redni del tekmovanja bo ponudil 56 tekem posamezne ekipe, končal pa se bo 8. maja. O novi realnosti je pred sezono razmišljal tudi Anže Kopitar, eden od stebrov ekipe Los Angeles Kings. Kopitar je spregovoril za svojo spletno stran.Moram reči, da smo se res kar prijetno načakali. Glede na to, v kakšnih časih trenutno živimo, mislim, da niti ni bilo tako narobe še malce počakati in se res nekako dogovoriti oz. pripraviti načrt za sezono, ki pije vodo. Upam, da se bo to vse uredilo. Kot kaže, se bo liga začela 13. januarja, upam pa da bo v teh tednih pred začetkom vse šlo po načrtih in da ne bo kakšnih zapletov glede zdravja in same logistike, tako da se bo liga res začela. Dejstvo pa je, da smo zadnjo tekmo odigrali 11. marca, tako da je kar nekaj časa preteklo med zadnjo in naslednjo tekmo.Tako jaz kot vsi ostali profesionalni hokejisti smo navajeni ritma. Ekipe, ki so se uvrstile v končnico, so vmes igrale, mi ki se nismo, smo se pa kar prijetno načakali. Po drugi strani pa tudi spočili. Ne pomnim, kdaj sem nazadnje imel toliko časa, da se res lahko spočijem, pripravim na naslednjo sezono. Mislim, da je pripravljenost zdaj tam, kjer mora biti. Zdaj nekako le še dokončamo vse v teh dveh tednih in začnemo igrati.Ja, s sedmimi zmagami, to se vsi spomnimo. Glede na to, da je preteklo deset mesecev od zadnje tekme, nam to nič dosti ne pomaga. Potrebno se bo osredotočiti, pripraviti za naprej in iti v sezono čim boljši.Liga je dala glave skupaj, poskrbela je za našo varnost. Veliko večja verjetnost, da se kaj pripeti je, če bi več potovali naokrog. To je neka alternativa, ki bo nekako pripomogla k temu, da ne bo toliko potovanj, da bomo bolj izolirani. Na žalost pa je to tako, da bomo veliko tekem odigrali proti enim in istim nasprotnikom, kar pa konec koncev niti ni tako slabo.Ta načrt še ni bil predstavljen, verjamem pa, da bomo v naslednjih dneh dobili tudi te informacije. Igralci, ki treniramo v Los Angelesu, smo testirani trikrat na teden. Sicer je malo nelagoden občutek, pri testu gredo globoko v nos, a vseeno ti to da neko mirno spanje ponoči, ko veš, da je vse v redu, hkrati pa veš, da so vsi okrog tebe v redu. To je bilo zelo dobro in zelo dobrodošlo.Če povem čisto po pravici, ne vem. V tako kratkem času brez pripravljalnih tekem je normalno dobrodošlo, da imaš še kakšen dan več časa, da se mogoče uigraš še malce bolje. To je prišlo zaradi tega, ker mi nismo igrali v juniju in juliju. Vse skupaj se je malo spremenilo. Mislim pa, da bo tudi s temi štirimi dnevi vse zelo hitro minilo, tako da bomo morali biti zelo z glavo pri stvari, da se bomo navadili vseh sistemov, da bo spet kemija takšna, kot mora biti. In da čim bolje krenemo v novo sezono.Tega vpliva smo igralci imeli zelo malo. Pogajanja potekajo med ligo NHL in sindikatom igralcev. Tu so vpleteni tisti, ki so postavljeni na te položaje. Mi dobivamo informacije, kako potekajo pogovori, to je enkrat ali dvakrat na teden. Da bi imel kot posameznik ne vem kako veliko vpliva, pa ne. Nas je vendarle 700, tako da moramo biti vsi enotni.Teh šest menjav je zaradi zdravstvenih razlogov, torej če kdo vmes zboli za covidom ali se poškoduje. Za vse ekipe je to nova stvar, mislim, da niti ne vemo, kaj lahko pričakujemo od začetka. Ko se bodo stvari enkrat začele odvijati, igrati, pa mislim, da bomo spet padli v tisti ritem, ne glede na to, da je sezona skrajšana, da bomo začeli kasneje in vse ostalo, kar se še dogaja.Poškodbe res malce motijo, a v tem času, res ga je bilo veliko, se je vse to saniralo. Priprave pa so se začele bolj počasi. Bolj počasi in premišljeno. Tisti načrt, ki sem ga imel čez poletje v preteklih letih, je bil zagotovo drugačen, manj intenziven. Ne rečem, da te priprave niso bile intenzivne, a so bile razporejene v malo daljšem času. Počutim se dobro, zelo sem že vesel, da se bo začel sam hokej odvijati in da bo malo manj treningov kot do zdaj.Škoda že za odpoved po lanski sezoni, ko bi se svetovno prvenstvo moralo odvijati v Ljubljani. Sam sem enkrat že igral na prvenstvu v Ljubljani, vem, kaj to pomeni za Slovenijo, za slovensko hokejsko reprezentanco in tudi za vse družine in navijače, ki spremljajo nas in naše fante. To je zelo pozitivna zadeva, ki se dogaja, zdaj pa je na žalost odpadla. Upam, da se bo to nekoč spet odvilo v Ljubljani.